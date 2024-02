Jowita Kiwnik Pargana z serwisu jedennewsdziennie.pl jako pierwsza przekazała nam informację ogłoszoną przez szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela o zgodzie Węgier na odblokowanie pakietu 50 miliardów euro pomocy finansowej dla Ukrainy. To czteroletni pakiet wpisany w budżet Unii Europejskiej, na co potrzeba jednogłośnej zgody. Poprzedni, grudniowy szczyt zakończył się fiaskiem po wecie premiera Viktora Orbana. W związku z tym na 1 lutego został zwołany specjalny szczyt.

Szef Rady Europejskiej o wsparciu dla Ukrainy. "Wiemy, o co toczy się gra"

Informację o zgodzie Węgier szef Rady Europejskiej Charles Michel przekazał w serwisie X. "Mamy umowę. Wszystkich 27 przywódców zgodziło się na dodatkowy pakiet wsparcia dla Ukrainy w wysokości 50 mld euro w ramach budżetu UE. Zapewnia to stałe, długoterminowe i przewidywalne finansowanie Ukrainy. UE przyjmuje przywództwo i odpowiedzialność za wsparcie dla Ukrainy. Wiemy, o co to czy się gra" - napisał.

Prezydent Ukrainy podziękował w mediach społecznościowych za jednogłośną decyzję, co - jak napisał - "po raz kolejny świadczy o silnej jedności UE". "Kontynuacja wsparcia finansowego UE dla Ukrainy wzmocni długoterminową stabilność gospodarczą i finansową, która jest nie mniej ważna niż pomoc wojskowa i presja sankcji na Rosję" - dodał.

Tusk skomentował decyzję UE. "Dobry czwartek". Wspomniał o Obajtku

Zgodę w UE na przekazanie Ukrainie kolejnego pakietu pomocy skomentował w mediach społecznościowych Donald Tusk. "Dobry czwartek. Wiktora Orbana dało się 'przekonać', Daniela Obajtka dało się odwołać. Jedziemy dalej" - przekazał. Więcej o odwołaniu prezesa piszemy Orleniu w tekście "Jest decyzja Rady Nadzorczej Orlenu w sprawie prezesa Daniela Obajtka".

W czwartek rano (1 lutego) przed unijnym szczytem w Brukseli odbywały się konsultacje w wąskim gronie z premierem Węgier. Z Viktorem Orbanem spotkali się przewodniczący Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i Rady Europejskiej Charles Michel, a także premier Włoch Giorgia Meloni, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i prezydent Francji Emanuel Macron. Rozmowy miały na celu przekonanie premiera Węgier do zmiany stanowiska i zgody na pakiet finansowy dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro do 2027 roku. Jak widać, okazały się skuteczne.