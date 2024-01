Ukraina dostanie od USA nowy typ broni. Nie ma jej żadna armia świata

Ukraina prawdopodobnie w środę (31 stycznia) otrzyma od Stanów Zjednoczonych pierwszą partię precyzyjnie naprowadzanych bomb Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) - podał we wtorek (30 stycznia) portal Politico, powołując się na amerykańskich urzędników i osoby blisko Pentagonu. Rzecznik Departamentu Obrony USA, gen. Pat Ryder, ze względu na "bezpieczeństwo operacyjne" odmówił komentarza. - Skonsultuję się z Ukrainą, aby porozmawiać o jakiejkolwiek dostawie - powiedział dziennikarzom i zapewnił o dalszej współpracy. GLSDB nie trafił jeszcze na wyposażenie żadnej armii świata, co oznacza, że Ukraina stanie się swego rodzaju "poligonem doświadczalnym".

Ukraina otrzyma od USA broń. Czym jest GLSDB? Trafi do armii w krytycznym momencie

Przypomnijmy, pierwsze doniesienia o dostawie GLSDB pojawiły się w lutym 2023 roku. Biały Dom ogłosił wówczas, że Kijów otrzyma pociski o zasięgu 150 km, co znacznie poszerzy możliwości ukraińskiej armii i pozwoli atakować rosyjskie cele daleko za linią frontu. Decyzja zapadła dopiero teraz, co jest wynikiem wielomiesięcznych testów nowej wersji pocisków.

Czym jest GLSDB? To pocisk precyzyjny o napędzie rakietowym. Został opracowany przez koncerny Boeing i Saab. Powstał na bazie bomb lotniczych GBU-39 Small Diameter Bomb (ten typ uzbrojenia wykorzystują siły powietrzne USA i kilku innych państw). GLSDB przystosowany jest do wystrzeliwania z wyrzutni naziemnych takich jak HIMARS. Po wystrzeleniu i zużyciu się silnika rakietowego szybuje i pokonuje dalszy dystans, co wydłuża jego zasięg rażenia do około 150 km. Pociski przystosowano do stanowisk naziemnych, co jest nowością. Jak podkreślił portal Politico, Ukraina będzie pierwszym krajem, który otrzyma GLSDB. Ten typ uzbrojenia został opracowany już w 2019 roku. Pomimo udanych testów Boeing i Saab nie zdecydowały się na jego sprzedaż. Broń dopiero teraz zadebiutuje na polu walki.

"Precyzyjnie naprowadzane bomby trafią na wyposażenie ukraińskiej armii w krytycznym momencie, gdy wyczerpują jej się zapasy uzbrojenia, m.in. amunicji artyleryjskiej" - zauważył amerykański portal. "Dostarczenie GLSDB będzie możliwe nawet pomimo obecnych trudności Waszyngtonu z finansowaniem kolejnych pakietów zbrojeniowych dla Kijowa. Dostawa dojdzie bowiem do skutku na podstawie wcześniejszej umowy rządu USA z Boeingiem, zawartej w 2023 roku" - czytamy.

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, 30 stycznia inspektorzy z amerykańskich instytucji publicznych (reprezentanci Departamentu Obrony, Departamentu Stanu, oraz Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego) odbyli podróż do Kijowa. Mają zbadać, jak wykorzystywane są środki ze wsparcia przekazywanego Ukrainie przez Stany Zjednoczone. Więcej na ten temat w artykule:

Wojna w Ukrainie. Zachód nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej liczby amunicji

23 stycznia w Ramstein odbyło się 18. spotkanie grupy kontaktowej do spraw Ukrainy. Nie przyniosło jednak znaczących deklaracji w zakresie nowych dostaw uzbrojenia i sprzętu wojskowego. "Niemcy zapowiedziały przekazanie sześciu wycofanych ze służby śmigłowców Sea King (dostawy są planowane w drugim kwartale br.), a Kanada dziesięciu łodzi pontonowych" - poinformował Ośrodek Studiów Wschodnich.

Okazuje się, że Zachód nie jest w stanie dostarczać Ukrainie tyle amunicji artyleryjskiej, ile w pierwszych kilkunastu miesiącach rosyjskiej inwazji. "Armia ukraińska wykorzystywała wówczas średnio 5 tys., a w szczytowym okresie ofensywy latem 2023 r. nawet 7 tys. pocisków na dobę. Słabnące wsparcie z Zachodu sprawiło, że pod koniec ub.r. Ukraińcy mogli wystrzeliwać już tylko 2 tys. pocisków na dobę (pięciokrotnie mniej niż w analogicznym okresie miał do dyspozycji agresor)" - czytamy w analizie.