We wtorek (30 stycznia) szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak we współpracy z byłym sekretarzem generalnym NATO Andersem Foghanem Rasmussenem ogłosili powstanie Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa i Euroatlantyckiej Integracji.

REKLAMA

Zobacz wideo Aleksander Kwaśniewski: Tusk wie, że będzie się musiał ze 100 konkretów rozliczyć

Aleksander Kwaśniewski i Marek Belka mają pomóc Ukrainie dołączyć do NATO. Powołano międzynarodowy zespół

Decyzję o powołaniu międzynarodowego zespołu podjął prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak podał serwis interfax.com, wśród osób zaproszonych do współpracy w ramach grupy znajduje się były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski.

Spośród kilkunastu polityków zaangażowanych w projekt można wymienić również byłego premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona czy byłą prezydentkę Litwy Dalię Grybauskaite. W polskich mediach mówi się również o byłym premierze Polski Marku Belce. Obecnie jednak jeszcze nie wszystkie personalia członków międzynarodowego zespołu zostały podane do publicznej wiadomości.

Droga Ukrainy do NATO. Międzynarodowa grupa ma pomóc spełnić warunki członkostwa

Celem Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa i Euroatlantyckiej Integracji ma być praca na rzecz przystąpienia Ukrainy do NATO. Działania mają polegać na współpracy z krajami członkowskimi, środowiskiem eksperckim i politycznym. - Mamy ambitny plan, który dotyczy szczytu NATO w Waszyngtonie i kroków, które doprowadzą nas do pełnego członkostwa - relacjonował szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Międzynarodowy zespół skupi się na warunkach, które Ukraina musi spełnić, by dołączyć do sojuszu. Zostały one przedstawione na ostatnim szczycie NATO w Wilnie. Więcej w poniższym artykule: