Oregon zrobił "eksperyment" z narkotykami. Teraz wprowadza stan wyjątkowy. "Epidemia przedawkowania"

Hrabstwo Multnomah, w którym znajduje się Portland (USA), poinformowało, że władze zarówno samego miasta, jak i hrabstwa oraz stanu Oregon ogłosiły 90-dniowy stan wyjątkowy w związku z fentanylem. - W tej chwili ważne jest, abyśmy działali w ramach wspólnego przywództwa, aby zareagować na żniwo, jakie fentanyl zbiera wśród naszej społeczności, w tym na przedawkowania, ofiary śmiertelne i codzienne cierpienia - powiedziała szefowa departamentu Vega Pederson. Jak przekazało hrabstwo, liczba zgonów spowodowanych przedawkowaniem syntetycznych opioidów wzrosła w hrabstwie Multnomah w latach 2018-2022 o 533 procent.

REKLAMA

Zobacz wideo Adrian Witczak: Przez Kaczyńskiego pacjenci mogą się teraz obawiać leczenia żywieniowego

USA. Portland, Oregon i hrabstwo Multnomah ogłaszają stan wyjątkowy. Powodem fentanyl

Wszystkie trzy stany wyjątkowe nakazują miastu, stanowi i hrabstwu przeznaczenie dostępnych zasobów na rzecz skoordynowanej reakcji. W tym celu zaplanowano stworzenie centrum dowodzenia, w którym pracownicy władz stanowych, okręgowych i miejskich będą mogli spotykać się w celu planowania strategii i działań ratowniczych. Wyznaczono dowódców, którzy będą odpowiedzialni za koordynację zasobów z reprezentowanej jurysdykcji. Ponadto odbędą się publiczne kampanie edukacyjne, aby zapobiec nadmiernemu stosowaniu fentanylu, zmniejszyć szkody wśród osób, które go stosują i zwiększyć dostęp do pomocy leczenia i rekonwalescencji w związku z substancją.

Fentanyl został zdepenalizowany. "Mamy do czynienia z epidemią przedawkowania"

Jak poinformował instytut RTI International Oregon trzy lata temu zdepenalizował posiadanie niewielkich ilości twardych narkotyków takich jak fentanyl i heroina. Media informowały, że był to swego rodzaju "eksperyment", którego efekty można obecnie obserwować. Od tego czasu w Oregonie dramatycznie wzrosła liczba dokonywanych przez organy ścigania konfiskat podrobionych tabletek zawierających fentanyl. Natomiast ilość skonfiskowanego fentanylu na obszarach intensywnego handlu narkotykami (HIDTA) w Oregonie wzrosła z 690 podrobionych tabletek w 2018 roku do ponad 2 milionów w 2022 r. Fentanyl przerósł metamfetaminę pod względem najczęstszej przyczyny śmierci z powodu przedawkowania w Oregonie.

- Mamy do czynienia z epidemią przedawkowania, jakiej nigdy nie widziałem, a zajmuję się tą dziedziną od ponad 40 lat - powiedział Rick Treleaven, dyrektor generalny BestCare Treatment Services, dostawcy usług rekonwalescencji z siedzibą w środkowym Oregonie, cytowany przez portal należący do telewizji OPB. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w kwietniu ubiegłego roku informował, że fentanyl był wówczas główną przyczyną zgonów Amerykanów w wieku od 18 do 49 lat i "podsycał epidemię opioidów, która od około ośmiu lat pustoszy rodziny i społeczności w całych Stanach Zjednoczonych".