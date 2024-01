Był schron, nie ma schronu. Cała prawda o obiekcie 09120. "Zniszczono wszystko, nic nie dano w zamian"

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju obrony cywilnej opublikowało w mediach społecznościowych post o "przerażających absurdach naszego państwa, czyli o obiekcie 09120". Obiekt 09120 był podziemnym schronem przeciwatomowym ze stanowiskami dla najważniejszych osób w państwie. Teraz co najwyżej może pełnić funkcję... muzeum, a raczej miejsca dla fanów urbexu. - Wybudowano obiekt, wyposażono go, można było zmienić jego funkcję. Problem w tym, dlaczego w ogóle pozbyto się takiego obiektu - mówi w rozmowie z Gazeta.pl Aleksander Fiedorek, ekspert ds. fortyfikacji i budowli ochronnych. - Zniszczono wszystko, nic nie dano w zamian - dodaje i podkreśla, że aktualnie "nie mamy kompleksowego zabezpieczenia".

Obiekt 09120, czyli crème de la crème Krajowego Systemu Łączności

"W latach PRL w sumie powstało kilkanaście obiektów umocnionych dla władz cywilnych oraz wojskowych. Jednakże obiekty te po 1989 roku nie stanowiły już żadnej wartości - lokalizacje były znane Rosjanom, zaś technicznie spora część tych obiektów była po prostu przestarzała" - czytamy w poście Stowarzyszenia na rzecz rozwoju obronności cywilnej.

Na początku lat 90. XX wieku władze podjęły decyzję o budowie nowej infrastruktury wojskowej - Krajowego Systemu Łączności (KSŁ). Crème de la crème inwestycji był obiekt 09120, czyli schron ze stanowiskami dla: prezydenta, premiera administracji rządowej, pozarządowych organów administracji centralnej i kierowników instytucji państwowych, a także organów samorządu terytorialnego. Był wyposażony we własne źródła zasilania - agregaty prądotwórcze i baterie akumulatorów, specjalne śluzy z systemami dekontaminacji, stację filtrów powietrza i studnię głębinową wraz z systemem uzdatniania wody. Znajdowały się w nim: Stanowisko Kierowania Państwem, Centrala Międzynarodowa i Międzymiastowa, Stacja Łączności Radiowej. Co więcej, mógł wytrzymać między innymi eksplozję jądrową.

Warto podkreślić, że lata 90. XX wieku były trudnym czasem dla Polski - towarów wszędzie pełno, a pieniędzy brak. Mimo niesprzyjającej sytuacji finansowej obiekt udało się oddać do użytku. Czy to oznacza, że jesteśmy uratowani i możemy się rozejść? No nie, władze w 2001 roku skutecznie pozbyły się tego najważniejszego i dobrze wyposażonego schronu.

Wyprzedaż państwowego majątku

Obiekty ochronne zazwyczaj budowane są blisko stolicy, co ma znacznie strategiczne. Najczęściej w miejscach trudnych do wykrycia przez wrogi wywiad. Obiekt 09120 spełnił wszystkie warunki. Został ulokowany pod centrum konferencyjno-wypoczynkowym Telekomunikacji Polskiej w Serocku. Okazuje się, że schron był tak dobrze zakamuflowany, że zapomnieli o nim sami rządzący. Skąd o tym wiemy, skoro lokalizacja zdała egzamin na piątkę z plusem?

Za rządów SLD-PSL rozpoczęto prywatyzację Telekomunikacji Polskiej. Transakcję dokończyła koalicja AWS-UW. W 2000 roku zdecydowano o sprzedaży 35 proc. akcji konsorcjum składającemu się z France Telecom, a rok później kolejnych 12,5 proc. Ostatecznie papierów TP S.A. Skarb Państwa pozbył się w 2010 roku. Łącznie za akcje zainkasował ponad 22 mld zł i tym samym pozbył się strategicznej dla polskiej obronności infrastruktury, która szybko znalazła się w rękach zagranicznego podmiotu, a dokładnie Francuzów. Do ostatecznego odtajnienia doszło w roku 2016, gdy Orange Polska (dawniej TP S.A.) wystawiła cały kompleks na sprzedaż.

"Oczywiście schrony są, tyle że najwyraźniej po sprzedaży Obiektu 09120 władze musiały wrócić do tych starych, znanych Rosjanom obiektów..." - czytamy we wpisie Stowarzyszenia na rzecz rozwoju obronności cywilnej. Ich wykorzystanie oznaczałoby szybką destabilizację.

Winnym Komorowski? "Pytanie, czy miał świadomość"

Wielu za utratę obiektu obwinia Bronisława Komorowskiego, który w latach 1997-2000 przewodniczył sejmowej Komisji Obrony Narodowej, a w latach 2000-2001 był ministrem obrony narodowej w rządzie Jerzego Buzka. Zarzuca mu, że zaniedbał on możliwość wyłączenia schronu ze sprzedaży. - Pytanie, czy miał tego świadomość. Łatwo winić osobę, która pełniła funkcję polityczną. Myślę, że gdyby wiedział, to by tego nie zrobił. Nie wiem, czy miał w ogóle dostęp do niejawnych informacji. My teraz możemy oceniać, że to błąd. Wtedy różne rzeczy się działy - powiedział Gazecie.pl Aleksander Fiedorek.

Czy ten błąd, który popełniły ówczesne polskie władze, da się naprawić? - Oczywiście, trzeba odtworzyć obiekty obronne w innych lokalizacjach dla wszystkich szczebli od władz centralnych po wojewódzkie, władze kluczowych samorządów, czyli tych największych miast na przykład: Warszawa, Wrocław, Łódź, Kraków, Trójmiasto, Aglomeracja Górnośląska. To jest do zrobienia - stwierdził Aleksander Fiedorek i ocenił, na czym powinna się aktualnie opierać nasza polityka obronna. - Na bardzo dobrych relacjach z sojusznikami, którzy dysponują własną bronią jądrową (USA, Francja, Wielka Brytania); własne siły zbrojne, posiadające dobry, nowoczesny sprzęt oraz zdolność do szybkiego i dużego rozwinięcia mobilizacyjnego; obrona cywilna - wyliczył.

Brak kultury bezpieczeństwa. "Ona leży"

Jak oceniają przedstawiciele Stowarzyszenia na rzecz obronności cywilnej, cała sytuacja wynika z fatalnego stanu naszej kultury bezpieczeństwa. Wychodzimy z założenia, że "jest bezpiecznie, bo NATO". - Nasza kultura bezpieczeństwa leży. Nasze społeczeństwo, jak i władza na wszystkich szczeblach, ma niską świadomość bezpieczeństwa i zagrożeń, zwłaszcza tych zagrożeń wojennych i okołowojennych - ocenił w rozmowie z Gazeta.pl Aleksander Fiedorek.

Z danych opublikowanych w czerwcu 2022 roku przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w Polsce jest 62 tys. schronów. - Większość z tych obiektów schronem dawno już nie jest. Jeśli w całym kraju uzbiera nam się kilka tysięcy, to będzie super - ocenił wówczas w rozmowie z Gazeta.pl Aleksander Fiedorek. - Te budowle ochronne, które są dobrze utrzymane, należą do wojska albo mają służyć najwyższym władzom. Jeśli jakieś cywilne są w dobrym stanie, to najczęściej za sprawą rzadkiego pasjonata na ważnym stanowisku związanym z Obroną Cywilną w samorządzie, który ma energię walczyć ze wszystkimi o fundusze - opisał.