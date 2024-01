"Tajna dacza" Władimira Putina? Jest film, na którym widać luksusy prezydenta

Nagranie, które ma przedstawiać "tajną rezydencję" Władimira Putina, opublikowała organizacja medialna Centrum Dossier. Związana jest ona z rosyjskim biznesmenem i opozycjonistą Michaiłem Chodorkowskim. Jak przekazała organizacja, to "najbardziej szczegółowy film, jaki kiedykolwiek nakręcono na temat rezydencji Putina".

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Ociepa: Agresywną politykę Putina trzeba było powstrzymać 15 lat temu

"Tajna dacza" Władimira Putina upubliczniona? Dziennikarze pokazali film

"Północna dacza", jak nazwali tajną rezydencję autorzy raportu, położona jest nad jeziorem Ładoga, około 30 kilometrów od granicy z Finlandią. Jeszcze na początku 2010 roku teren ten należał do właścicieli lokalnej bazy turystycznej. Ci jednak, jak twierdzi Centrum Dossier, "zostali usunięci w tradycyjny sposób - z wizytami prokuratury". Później nieruchomość została przejęta przez firmy Jurija Kowalczuka, bliskiego przyjaciela Putina.

Oficjalnie powierzchnia rezydencji to kilometr kwadratowy, ale według organizacji cały obszar przyłączony do terenów rezerwatu narodowego zajmuje około czterech kilometrów kwadratowych. "Dwa razy więcej niż Monako" - podkreślili autorzy raportu.

Na terenie tajnej rezydencji prywatny wodospad, luksusowe jachty oraz system rakiet

Na terenie rzekomej posiadłości prezydenta Rosji mają znajdować się trzy nowoczesne budynki, które w dokumentach określone zostały jako: "chata rybacka", "stodoła" i "domek ogrodowy". W rzeczywistości są to jednak luksusowe okazałe rezydencje, które Władimir Putin ma odwiedzać przynajmniej raz w roku. Na czas jego odwiedzin lokalna ochrona ma być zamieniana na funkcjonariuszy Federalnej Służby Ochrony (FSO), wejścia na teren posiadłości są całkowicie zablokowane, a dostęp do sąsiednich wysp zostaje zamknięty.

Według nagrania organizacji, w pobliżu rezydencji znajdować się mają: hodowla pstrągów, gospodarstwo z krowami hodowanymi na marmurkową wołowinę, pomost z sauną, czterometrowy wodospad Maryalahti. Na teren posiadłości można dostać się między innymi drogą lotniczą, co umożliwiają dwa lądowiska dla helikopterów. Co więcej, do dyspozycji właścicieli nieruchomości pozostają także luksusowe jachty.

Jak zaznaczył niezależny rosyjski portal Meduza, już kilka lat temu za budynkiem "stodoły" powstała konstrukcja, która skrywać ma "system obrony przeciwlotniczej". Ten uchronić ma przebywającego na miejscu prezydenta przed ewentualnym atakiem. W 2020 roku zaledwie cztery kilometry od "tajnej daczy" Władimira Putina zbudowano kolejną rezydencję. Na terenie nowego kompleksu znalazła się: restauracja, łaźnia, lądowisko dla helikopterów i molo. Zdaniem Meduzy posiadłość należy do biznesmena Romana Abramowicza.