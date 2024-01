Tysiące osób protestuje w Kenii przeciwko kobietobójstwu. "Nie jesteśmy zwierzętami"

Tysiące osób rozpoczęło protesty przeciwko kobietobójstwu w Kenii. W niecały miesiąc, od 1 stycznia 2024 roku, w kraju odnotowano co najmniej 10 przypadków zabójstw kobiet - wynika z danych Amnesty International Kenia. Demonstranci wyszli na ulicę w: Nairobi, Mombasie, Kisumu, Nyeri i Nakuru.

Kenia. Tysiące osób protestuje przeciwko kobietobójstwu. "Jesteśmy istotami ludzkimi, a nie zwierzętami"

Jak podaje ABC News, powołując się na Africa Data Hub, w 2022 roku w Kenii odnotowano 46 zgonów kobiet. Z kolei w 2023 roku - co najmniej 75. "Większość zamordowanych kobiet była w wieku poniżej 35 lat i została zabita przez swoich partnerów lub znane im osoby" - podała Amnesty International Kenia w komunikacie. Jak podkreślono, "przemoc nie jest czymś normalnym i nigdy nie może być normalizowana przez nasze milczenie i bezczynność".

W Nairobi protestujący skandowali między innymi: "Przestańcie nas zabijać" i "Sprawiedliwość dla kobiet!", a także "Sisi ni watu sio wanyama", co w języku suahili oznacza: "Jesteśmy istotami ludzkimi, a nie zwierzętami". - Jestem tutaj, ponieważ jestem zła - powiedziała w rozmowie z BBC 33-letnia protestująca, Winnie Chelagat. - Powinniśmy edukować naszych synów i mówić im, że muszą przestać zabijać kobiety - dodała inna.

"The Guardian" donosi z kolei, że protestujący spotkali się z oporem i groźbami. "W sieci pojawiło się nagranie, na którym dwóch mężczyzn sprzeciwia się demonstracjom i grozi zabiciem kobiet, podczas gdy jeden z nich wygłasza tyradę o tym, że kobiety muszą świadczyć usługi seksualne w zamian za przysługi finansowe, w przeciwnym razie poniosą konsekwencje" - opisuje dziennik.

Kobietobójstwo w Kenii. W siedem lat odnotowano co najmniej 500 przypadków

BBC podaje, że kobietobójstwo definiuje się jako celowe zabicie kobiety lub dziewczynki tylko dlatego, że jest kobietą. Aktywiści domagają się, aby kenijskie władze przyspieszyły wymierzenie sprawiedliwości wszystkim ofiarom przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć.

Według najnowszych danych organizacji Africa Data Hub oraz Odipo Dev od stycznia 2016 roku do grudnia 2023 roku w Kenii zginęło co najmniej 500 kobiet. Rząd Kenii potępił tragiczne zjawisko i zobowiązał się do podjęcia działań w obliczu rosnącej presji. "Rząd Kenii musi zagwarantować kobietom i dziewczętom bezpieczeństwo" - stwierdziła w oświadczeniu Federacja Kobiet Prawników w Kenii (FIDA).