Stambuł. Polski konsul był z dziećmi w tureckim kościele, gdy doszło do ataku. Złapano sprawców

W niedzielę 28 stycznia rano dwóch zamaskowanych napastników wtargnęło do świątyni w prowincji Stambuł w Turcji podczas mszy i zastrzeliło jedną osobę. Sprawcy są poszukiwani przez policję. Motywy ataku są do tej pory niejasne. Jak poinformował rzecznik prezydenta Turcji, Recep Tayyip Erdogan zadzwonił po tym incydencie do polskiego konsula.

Stambuł. W czasie ataku w tureckim kościele obecny był polski konsul z dziećmi

Polski konsul Witold Leśniak i jego rodzina nie odnieśli żadnych obrażeń w ataku - przekazał portal TR Haber. Poinformowano także, że w związku z atakiem policja zatrzymała jedną osobę.

"Wszczęto kompleksowe śledztwo w tej sprawie i rozpoczęto prace nad schwytaniem napastników" - poinformował turecki minister spraw wewnętrznych Ali Jerlikaya na platformie X. "Zdecydowanie potępiamy ten podły atak" - dodał w innym wpisie.

W wyniku ataku zmarł muzułmanin Tuncer Cihan. 52-letni obywatel Turcji od pewnego czasu uczestniczył w niedzielnych nabożeństwach w kościele Santa Maria. Zespoły antyterrorystyczne i wywiadowcze Departamentu Policji w Stambule badają, czy atak miał charakter terrorystyczny.

Atak w Stambule. Policja schwytała sprawców

Po kilku godzinach turecki szef MSW Ali Yerlikaya poinformował, że akcja służb zakończyła się sukcesem.

"Dwóch podejrzanych o morderstwo obywatela Turcji Tuncera Cihana podczas niedzielnego nabożeństwa we włoskim kościele Santa Maria w Stambule zostało schwytanych" - napisał na platformie X.