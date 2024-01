Rosjanie szkolą żołnierzy na wypadek ataku nuklearnego. Powstał nowy symulator wybuchu

We wtorek (23 stycznia) w rosyjskich mediach propagandowych pojawiły się informacje o powstaniu nowej technologii wykorzystywanej do szkolenia żołnierzy. Według agencji TASS rosyjscy naukowcy z Wojskowej Akademii Logistyki im. generała armii A.V. Chrulewa mieli skonstruować symulator eksplozji jądrowej.

REKLAMA

Zobacz wideo "Powstaniec 1863" [ZWIASTUN]

Nowa technologia w rękach Rosjan. Wojsko ma ćwiczyć z imitacją wybuchu nuklearnego

Urządzenie ma za zadanie imitować atak nuklearny, w tym efekt uderzenia, ostry błysk światła i chmurę pyłu w kształcie grzyba. Docelowo rosyjski wynalazek ma umożliwić przeprowadzanie ćwiczeń i szkoleń praktycznych z lądowymi jednostkami wojskowymi w zakresie użycia broni nuklearnej. Z kolei naziemne jednostki rozpoznania radiacyjnego, chemicznego i biologicznego mają dzięki niemu uczyć się określania parametrów i wykrywania epicentrum wybuchu jądrowego.

Trudny początek roku na froncie w Ukrainie. "Rosja nie była na klęczkach"

Wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą trwa już niemal dwa lata. Jak informowaliśmy na początku stycznia, przełom pomiędzy 2023 a 2024 rokiem na froncie przyniósł kolejne nasilenie działań wojskowych na terenie Ukrainy. Strona rosyjska przeprowadziła zmasowany ostrzał ukraińskich miast z wykorzystaniem rakiet balistycznych i dronów. Kluczową datą w tym okresie był 29 grudnia, kiedy to miała miejsce największa seria nalotów od rozpoczęcia konfliktu 24 lutego 2022 roku.

- Decydująca będzie polityka, nie same działania wojenne. W przyszłym roku ani armia rosyjska nie osiągnie zdolności do zrealizowania swoich celów, ani armia ukraińska nie będzie w stanie spełnić tego, co zamierza, czyli odbić Donbasu i Krymu - przewiduje płk. rez. Piotr Lewandowski z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. - Rosja nie była na klęczkach i nie będzie na klęczkach w przyszłym roku. Zobaczyliśmy, że Rosja jako spadkobierca ZSRR jest w stanie żyć z licznymi upośledzeniami, które są nieakceptowalne dla zachodniej cywilizacji - ocenia.