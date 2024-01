W niedzielę 28 stycznia około godziny 10:00 czasu miejscowego dwie aktywistki klimatyczne próbowały oblać zupą jeden z najsłynniejszych obrazów Leonarda da Vinci - "Mona Lisę", znajdujący się w Luwrze w Paryżu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kobieta poproszona o pomoc z premedytacją okradła seniorkę

Francja. Aktywistki oblały zupą obraz Leonarda da Vinci

Dzieło znajduje się na szczęście za kuloodpornym szkłem, więc to mało prawdopodobne, aby został uszkodzony. Na nagraniu zamieszczonym w sieci widać dwie protestujące kobiety w koszulkach z napisem "kontratak żywnościowy", które wylewają zupę na obraz. Następnie stojąc przed obrazem i krzyczą: "Co jest ważniejsze? Sztuka czy prawo do zdrowej i zrównoważonej żywności?". - Wasz system rolniczy jest chory. Nasi rolnicy umierają w pracy - mówiły. Kobiety zostały zatrzymane przez strażników.

Wstęp dla zwiedzających został zawieszony na godzinę, w celu sprzątnięcia sali. Muzeum zapowiedziało, że złoży skargę.

Grupa o nazwie Riposte Alimentaire, czyli "Kontratak żywnościowy" przyznała się do ataku. Podano, że kobiety, które zaatakowały obraz to 24-letnia Sasha i 63-letnia Marie-Juliette. W oświadczeniu przesłanym do agencji prasowej AFP napisano, że rzucanie zupą w obraz oznaczało "początek kampanii obywatelskiego oporu z wyraźnym żądaniem społecznego bezpieczeństwa zrównoważonej żywności". Francuska ministerka kultury Rachida Dati, powiedziała, że "żaden powód" nie usprawiedliwia ataku na dzieło sztuki.

"Mona Lisa, podobnie jak nasze dziedzictwo, należy do przyszłych pokoleń. Żadna przyczyna nie może usprawiedliwić jej zniszczenia! Oferuję moje pełne wsparcie pracownikom Luwru" - przekazała polityczka na portalu X.

Przypomnijmy, że francuscy rolnicy zapowiedzieli w piątek blokadę na pięciu punktach pobierania opłat na autostradach w kierunku Paryża. Protestujący domagają się między innymi uproszczeń procedur administracyjnych i sprzeciwiają się tzw. Zielonemu Ładowi, który chce ograniczyć używanie pestycydów. Rolnicy chcą także obniżenia cen oleju napędowego.

Ataki na dzieła sztuki. "Mona Lisa" była już oblana kwasem i obrzucona ciastem

Ten XVI-wieczny obraz Leonarda da Vinci jest jednym z najsłynniejszych dzieł sztuki na świecie i znajduje się w Luwrze w centrum Paryża we Francji. "Mona Lisa" znajduje się za szkłem ochronnym od wczesnych lat pięćdziesiątych XX wieku, kiedy to została uszkodzona przez mężczyznę, który oblał ją kwasem. Z kolei w 2022 roku aktywista rzucił ciastem w obraz, wzywając ludzi do "myślenia o Ziemi".

W ostatnich latach dzieła sztuki stały się celem działań aktywistów, którzy chcą w ten sposób zwrócić uwagę na głoszone przez siebie hasła. Oprócz "Mona Lisy" atakowane były między innymi "Słoneczniki" van Gogha oraz obrazy Goyi.