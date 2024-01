Świat komentuje egzekucję Kennetha Smitha. "Wyjątkowo okrutna". Jest reakcja Białego Domu

Do egzekucji 58-letniego Kennetha Smitha doszło w czwartek wieczorem. Władze zdecydowały się na nową metodę, polegającą na wdychaniu przez osobę skazaną azotu tłoczonego przez maskę nałożoną na twarz. Jak informował lokalny dziennik "Montgomery Advertiser", reakcje mężczyzny podczas przeprowadzania egzekucji wskazywały na to, że wyraźnie cierpiał.

"Smith wił się i miał drgawki. Brał głębokie oddechy, jego ciało gwałtownie się trzęsło, a oczy przewracały mu się z tyłu głowy. Zacisnął pięści, nogi mu się trzęsły… Wydawało się, że z trudem łapał powietrze" - czytamy w relacji jednego ze świadków. Duchowny Smitha, Jeff Hood, stwierdził z kolei, że wyglądało to jak "walka o życie".

Prokurator generalny Alabamy Steve Marshal wydał w czwartek wieczorem oświadczenie, w którym przekazał, że metoda egzekucji okazała się "skuteczna i humanitarna". Zaznaczał jednocześnie, że spekulacje dotyczące tego, że zastosowanie azotu wywoła u mężczyzny ból, były bezpodstawne.

- Głęboko ubolewamy nad egzekucją Kennetha Eugene’a Smitha w Alabamie przeprowadzonej pomimo poważnych obaw, że ta nowa, nieprzetestowana metoda uduszenia azotem może równać się torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu - komentowała Ravina Shamdasani z Biura Praw Człowieka ONZ.

- Doniesienia na temat Kennetha Smitha oraz jego śmierci zeszłej nocy są oczywiście niepokojące. Dla nas, jako administracji, jest to bardzo niepokojące - przyznała w piątek rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. Jak dodała, prezydent Joe Biden jest zwolennikiem tymczasowego zawieszenia wykonywania federalnej kary śmierci "do czasu przeglądu zasad i procedur regulujących jej stosowanie".

- Prezydent, o czym od dawna mówił, ma głębokie obawy co do sposobu wykonywania kary śmierci i tego, czy jest ona spójna, zgodna z naszymi wartościami - podkreśliła Jean-Pierre.

Egzekucja Kennetha Smitha. Jest komunikat Unii Europejskiej

Komunikat w tej sprawie wydała też Europejska Służba Działań Zewnętrznych, która wspomaga szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella. Jak przekazano, "Unia Europejska głęboko ubolewa nad wykonaniem egzekucji Kennetha Eugene’a Smitha w stanie Alabama".

"UE zdecydowanie sprzeciwia się karze śmierci zawsze i w każdych okolicznościach. Jest to pogwałcenie prawa do życia i ostateczne zaprzeczenie godności człowieka. Kara śmierci nie działa odstraszająco na przestępczość i stanowi karę ostateczną, która sprawia, że pomyłki sądowe są nieodwracalne. Do tej pory w Stanach Zjednoczonych z celi śmierci uwolniono 196 niewinnych osób" - czytamy.

"Egzekucja odbywała się poprzez zmuszanie więźnia do oddychania czystym azotem, pozbawiając go tlenu potrzebnego do utrzymania funkcji organizmu, co doprowadziło do niedotlenienia azotem – po raz pierwszy zastosowano tę metodę egzekucji w USA. Według czołowych ekspertów metoda ta jest karą wyjątkowo okrutną i nietypową, poza tym, że skazany był już poddawany nieudanej próbie egzekucji w listopadzie 2022 r." - podkreślono. Wtedy próbowano uśmiercić mężczyznę za pomocą zastrzyku, jednak ostatecznie wstrzymano procedurę w związku z problemami z wbiciem igły.

Unia Europejska zaapelowała jednocześnie o "powszechne zniesienie kary śmierci". "W tym kontekście UE z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 29 stanów USA albo zniosło karę śmierci, albo nałożyło moratorium na egzekucje. Jesteśmy jednak zaniepokojeni faktem, że w ubiegłym roku liczba egzekucji w USA wzrosła. Pomimo stałego, ogólnego spadku stosowania kary śmierci w USA od 2020 r., w pięciu stanach wykonano egzekucje na 24 osobach. Wzywamy państwa, które utrzymują karę śmierci, do wprowadzenia moratorium i dążenia do jej zniesienia, zgodnie z ogólnoświatową tendencją" - podsumowano.

Kenneth Smith został skazany za zamordowanie Elizabeth Sennett w marcu 1988 r. Kobieta była małżonką pastora. Mężczyzna miał liczne długi, zaangażował się również w romans. Wykupił dla żony polisę ubezpieczeniową i poprzez pośrednika "zatrudnił" Smitha, by ten zamordował małżonkę. Elizabeth Sennett została zaatakowana nożem, zginęła w wyniku odniesionych ran. Kenneth Smith dwukrotnie stawał przed sądem - w 1989 r. i w 1996 r. W wyniku obu procesów został uznany przez ławę przysięgłych za winnego i skazany na karę śmierci.