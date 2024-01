Nieoficjalnie: USA rozmieszczą w Wielkiej Brytanii broń nuklearną. Jest decyzja Pentagonu

"The Telegraph" podaje, że Stany Zjednoczone zamierzają umieścić głowice nuklearne "trzykrotnie silniejsze od bomby zrzuconej na Hiroszimę" w bazie RAF-u znajdującej się w pobliżu wioski Lakenheath. Jak przypomniano, w 2018 r. głowice zostały stamtąd usunięte ze względu na, jak wówczas oceniono, mniejsze zagrożenie ze strony Moskwy.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk ujawnił prywatne oblicze Putina. "Nie ma niczego ciekawego do powiedzenia"

"Powrót amerykańskiej broni do Wielkiej Brytanii stanowi część ogólnonatowskiego programu rozwoju i modernizacji obiektów nuklearnych w odpowiedzi na zwiększone napięcia z Kremlem w następstwie inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. Rosja oświadczała, że rozmieszczenie amerykańskiej broni w Wielkiej Brytanii zostanie odebrane przez Moskwę jako "eskalacja" i spotka się z "kompensacyjnymi środkami zaradczymi" - informuje brytyjski dziennik.

"The Telegraph": Broń nuklearna z USA wróci do Wielkiej Brytanii

Dokumenty, do których dotarł "The Telegraph" wskazują, że amerykański Departament Obrony zamówił dla bazy lotniczej "nowy sprzęt, w tym tarcze balistyczne mające chronić personel wojskowy przed atakami na "aktywa o dużej wartości". Wcześniej Amerykanie ogłaszali już plany dotyczące stacjonowania w Lakenheath dwóch eskadr myśliwców F-35 zdolnych do przenoszenia bomb.

- Stany Zjednoczone rutynowo modernizują swoje obiekty wojskowe w krajach sojuszniczych. Często takim działaniom towarzyszą jawne administracyjne dokumenty budżetowe. Te dokumenty nie przewidują ani nie mają na celu ujawniania żadnej konkretnej postawy ani szczegółów. Polityką Stanów Zjednoczonych nie jest potwierdzanie ani zaprzeczanie obecności lub braku broni nuklearnej w jakimkolwiek ogólnym lub konkretnym miejscu - przekazał dziennikowi rzecznik Pentagonu.