Katastrofa Iła-76 w Rosji. Na pokładzie mieli być ukraińscy jeńcy. Władimir Putin zabrał głos

- W każdym razie to, co się stało, jest przestępstwem. Albo przez zaniedbanie, albo celowo, ale jest to przestępstwo - stwierdził Władimir Putin. Jak dodał, samolotu Ił-76 nie zestrzeliły rosyjskie systemy obrony powietrznej, ponieważ mają zabezpieczenia uniemożliwiające atakowanie własnych samolotów. - Istnieją tam systemy "przyjaciel lub wróg" i bez względu na to, jak mocno operator naciśnie przycisk, nasze systemy obrony powietrznej nie zadziałają - powiedział.

Ukraiński wywiad: Rosjanie nie zgadzają się na międzynarodowe śledztwo ws. katastrofy

Według informacji przekazanych przez ukraiński wywiad Rosjanie nie zgadzają się na międzynarodowe śledztwo w sprawie Iła-76. Maszyna rozbiła się w środę w rosyjskim Biełgorodzie. Rosjanie oskarżają Ukrainę o strącenie samolotu transportowego, na którego pokładzie według nich mieli znajdować się ukraińscy jeńcy.

Rzecznik ukraińskiego wywiadu Andrij Jusow przypomniał, że na zwołanej Radzie Bezpieczeństwa ONZ Rosjanie nie przedstawili dowodów potwierdzających swoją wersję wydarzeń. I - jak dodał - najprawdopodobniej nie zrobią tego, bo nie chcą pokazać prawdy. Podkreślił, że oficjalnie przedstawiciele Rosji odrzucili możliwość międzynarodowego śledztwa z udziałem ONZ. Wynika z tego, jak zaznaczył, że mają coś do ukrycia. - Spodziewaliśmy się, że Rosjanie przedstawią nowe dane, ale widzimy jedynie propagandę i kłamstwa - powiedział.

Rosja twierdzi, że na pokładzie transportowego Iła-76 znajdowało się 65 ukraińskich jeńców, którzy mieli uczestniczyć w procesie wymiany. Do tej pory nie przekazali jednak oficjalnie listy ofiar. Według strony ukraińskiej lotnisko w Biełgorodzie wykorzystywane było przez Rosję do transportu broni.

