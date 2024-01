Szef unijnej dyplomacji krytykuje Łukaszenkę. "Godna ubolewania taktyka"

Na 25 lutego 2024 roku zaplanowano w Białorusi wybory, w których wyłonieni zostaną deputowani do rad lokalnych oraz niższej izby parlamentu - Izby Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi. Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska zaapelowała o bojkotowanie tego głosowania. Przypomnijmy, ostatnie wybory w tym kraju odbyły się w 2020 roku. Oficjalne wyniki wskazały Aleksandra Łukaszenkę jako zwycięzcę, co wywołało masowe protesty w białoruskich miastach. Unia Europejska oceniła, że te wybory "nie były ani wolne, ani uczciwe".

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Gawkowski: Bezpieczeństwo przesmyku suwalskiego jest dla nas ważne, szczególnie w kontekście wojny w Ukrainie

Unia Europejska reaguje na sytuację w Białorusi

W grudniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, przygotowując się do lutowych wyborów, przeprowadziło ćwiczenia z rozganiania protestów - informował Biełsat. Nasiliły się także działania służb. Białoruskie Centrum Obrony Praw Człowieka "Wiosna" przekazało, że 23 stycznia funkcjonariusze KGB przeprowadzili masowe rewizje, przesłuchania i zatrzymania. Celem byli bliscy więźniów politycznych oraz byli więźniowie polityczni, którzy pozostają w kraju. Według danych organizacji poszkodowanych mogło zostać nawet 100 osób.

Zdaniem Unii Europejskiej ma to związek z planowanym na 25 lutego głosowaniem. Bruksela stanowczo potępiła działania władz Białorusi. "Unia Europejska z całą mocą potępia niedawną falę represji wobec byłych więźniów politycznych pozostających na Białorusi, a także krewnych więźniów politycznych. Naloty i przeszukania przeprowadzone przez reżimowy aparat bezpieczeństwa dotknęły ponad 100 osób, z których wiele zostało aresztowanych" - czytamy w oświadczeniu Josepa Borella, unijnego szefa dyplomacji. "Reżim Łukaszenki kontynuuje godną ubolewania taktykę zastraszania i represji wobec swoich krytyków i potencjalnych przeciwników politycznych przed "wyborami" w lutym" - dodano.

Szef unijnej dyplomacji zwrócił się do władz Białorusi

"Wzywamy władze Białorusi do powstrzymania się od dalszych represji i przemocy skierowanej przeciwko narodowi białoruskiemu oraz do przestrzegania międzynarodowych zobowiązań Białorusi w zakresie praw człowieka, w tym do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich arbitralnie zatrzymanych i zaprzestania nadużyć" - pisze dalej Borell. Na koniec zwrócił się do obywateli Białorusi. "UE solidaryzuje się z narodem białoruskim i będzie go nadal wspierać na drodze do niepodległego i demokratycznego państwa. Obywatele Białorusi zasługują na prawo do bycia reprezentowanymi przez tych, których swobodnie wybierają w przejrzystych, wolnych i uczciwych wyborach" - zakończył. Obecnie w Białorusi jest 1415 więźniów politycznych.