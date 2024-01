Trybunał Sprawiedliwości nakazał Izraelowi "zapobiec zbrodni ludobójstwa" w Strefie Gazy

Najważniejszy sąd ONZ częściowo przychylił się do wniosku RPA, która złożyła skargę ws. podejrzenia naruszania przez Izrael Konwencji ws. zapobiegania ludobójstwu. Sędziowie nakazali m.in. by Izrael "zrobił wszystko, co w jego mocy" by zapobiec dokonywaniu ludobójstwa w Strefie Gazy. Nie wezwał jednak wprost do wstrzymania ognia, czego chciała RPA.

