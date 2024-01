Władimir Putin pojawił się w czwartek (25 stycznia) w obwodzie królewieckim. Przypuszcza się, że rosyjski dyktator odbył podróż w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi, które mają odbyć się w jego kraju 17 marca 2024 roku. Podczas wizyty Putin spotkał się z władzami regionu oraz studentami lokalnej uczelni. W ich trakcie odniósł się między innymi do nałożonych na Rosję sankcji - donosi lokalny portal Nowyj Kaliningrad.

W trakcie spotkania z władzami Królewca Władimir Putin wskazywał, że sankcje oraz ograniczenie możliwości transportu przez Litwę spowodowały "zakłócenie łańcuchów logistycznych" w regionie i utrudniły pracę lokalnych przedsiębiorstw. - Gdy w całej Rosji wzrost produkcji przemysłowej wyniósł imponujące 14,6 proc., w Kaliningradzie produkcja przemysłowa spadła o 7,7 proc. w ciągu pierwszych 11 miesięcy 2023 r. - skarżył się na sytuację Putin. Podkreślał jednak, że sytuacja "ogólnie się poprawia".

Putin spotkał się ze studentami z Królewca. Mówił o "podkreśleniu więzi z Niemcami"

Podczas wizyty w obwodzie królewieckim Władimir Putin spotkał się również ze studentami Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego i odniósł się do kwestii niemieckiej spuścizny w regionie. - Są tu elementy kultury niemieckiej. Wszystkie dokładnie badamy i staramy się je zachować. To nie przypadek, że w 2005 r. nazwaliśmy wasz uniwersytet imieniem Immanuela Kanta - zaznaczał prezydent Rosji. - Miało to także na celu podkreślenie historycznych i kulturowych więzi, które łączą nas w tym przypadku z Niemcami - dodawał.

W wywodzie dyktatora nie brakło również odniesień do historycznych rosyjskich sukcesów militarnych. - Prawdopodobnie mówiono wam o tym już setki razy, ale przypomnę: w wyniku wojny siedmioletniej Rosja zajęła Królewiec, a Prusy Wschodnie przysięgły wierność tronowi rosyjskiemu - podkreślał Putin podczas spotkania ze studentami.