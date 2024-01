Uśmiercony azotem został Kenneth Eugene Smith. Jak podaje AP, śmierć skazanego stwierdzono o godzinie 20.25 lokalnego czasu. Egzekucja trwała 22 minuty. Media informują, że był to pierwszy przypadek zastosowania nowej metody od czasu wprowadzenia w 1982 roku śmiertelnego zastrzyku. "[...] Smith zdawał się zachowywać przytomność przez kilka minut. Przez dwie minuty zdawał się trząść i wić na łóżku, szarpiąc za pasy. Później nastąpiło kilka minut, gdy ciężko oddychał, aż oddech przestał być wyczuwalny" - relacjonuje AP. Zastosowana metoda egzekucji polega na pompowaniu azotu przez nałożoną skazańcowi maskę aż dojdzie do uduszenia. Teoretycznie azot powinien najpierw doprowadzić do utraty przytomności.

Alabama. Pierwsza w historii egzekucja przy użyciu azotu

W 2022 roku przeprowadzono nieudaną próbę egzekucji skazanego. Personel, lekceważąc pierwsze trudności z wprowadzeniem trucizny do żył więźnia, przez kilka godzin nakłuwał go w różnych miejscach ciała. Prawnicy Smitha określali nieudaną egzekucję jako torturę. Krytycy zwracają ponadto uwagę, że zarówno pierwsza próba wymierzenia kary śmierci, jak i późniejszy pomysł zastosowania azotu, łamią ósmą poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, mającą chronić obywatela przed wymierzaniem mu kar okrutnych i nadzwyczajnych.

Obrońcy Smitha złożyli wnioski o wstrzymanie egzekucji, ale Sąd Najwyższy USA w czwartek je odrzucił. AP cytuje sędzię Sonię Sotomayor, która razem z dwoma innymi sędziami złożyła w tej sprawie zdanie odrębne. "Nie udało się zabić Smitha podczas pierwszego podejścia, więc Alabama wybrała go na 'królika doświadczalnego' do przetestowania metody, której wcześniej nie stosowano" - napisała.

Prokurator generalny stanu Alabama Steve Marshall powiedział po egzekucji, że azot okazał się skuteczną i humanitarną metodą egzekucji. Z kolei komisarz ds. więziennictwa John Q. Hamm, pytany o konwulsje Smitha, stwierdził, że były to mimowolne odruchy. Zapewnił, że po przeprowadzonych testach spodziewano się takiego rezultatu.

Kenneth Smith został skazany w 1988 roku za zabójstwo Elizabeth Sennett. Zabójstwo kobiety zlecił jej mąż, pastor Charles Sennet. Mężczyzna popadł w długi i liczył na pieniądze z ubezpieczenia. Pastor popełnił samobójstwo, gdy znalazł się w kręgu podejrzanych.