Turcja zgadza się na wejście Szwecji do NATO. Jest podpis prezydenta

Stosowny dokument ukazał się w tureckim dzienniku urzędowym. Napisano w nim, że uznano za właściwe zatwierdzenie "protokołu o udziale Królestwa Szwecji w Pakcie Północnoatlantyckim" podpisanego w Brukseli 5 lipca 2022 roku. Jak poinformowano, postanowienie to wchodzi w życie z dniem publikacji, czyli w czwartek.

Podpis prezydenta kończy procedurę. Decyzję Turcji z zadowoleniem przyjęły władze Szwecji. Premier tego kraju Ulf Kristersson napisał na portalu X, że udało się osiągnąć "ważny kamień milowy" na drodze jego kraju do członkostwa w NATO. Jedynym krajem, który nie ratyfikował jeszcze członkostwa Szwecji w Sojuszu, są Węgry.

Wciąż nie wiadomo, kiedy węgierski parlament zajmie się sprawą zgody na wstąpienie Szwecji do NATO. We wtorek przed południem ujawniono, że premier Viktor Orbán wysłał do szwedzkiego premiera list i zaprosił go na negocjacje do Budapesztu. Minister spraw zagranicznych Szwecji Tobias Billstroem poinformował, że list utrzymany jest w dobrym tonie. Zapewnił, że Szwecja przeanalizuje zaproszenie. Nie odpowiedział jednoznacznie, czy szef szwedzkiego rządu poleci do węgierskiej stolicy.

NATO się rozszerza. Finlandia już dołączyła, Szwecja wciąż czeka

Finlandia i Szwecja złożyły wnioski akcesyjne do NATO w ubiegłym roku. Turcja zgodziła się na przyjęcie pierwszego kraju, zwlekała natomiast z wydaniem zgody w sprawie drugiego. Władze w Ankarze uważały, że rząd w Sztokholmie sprzyja organizacjom, które Turcja uznała za terrorystyczne.

Finlandia została przyjęta do Sojuszu w kwietniu ubiegłego roku. Szwecja po przystąpieniu stanie się 32. państwem Sojuszu. Oba kraje złożyły wnioski o przystąpienie do NATO w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę na pełną skalę 24 lutego 2022 roku. Przystąpienie Finlandii do Sojuszu podwoiło długość granicy NATO z Rosją i wzmocniło obronność trzech krajów bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii.

