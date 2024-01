Nowe informacje ws. katastrofy Iła-76 w Rosji. Ukraiński wywiad zabiera głos ws. jeńców

Rzecznik ukraińskiego wywiadu wojskowego Andrij Jusow w wywiadzie dla Radia Svoboda przekazał, że według danych ukraińskich - po katastrofie do kostnicy w Biełgorodzie dostarczono jedynie pięć ciał. Jak ocenił, to tyle, ile stanowić mogła załoga rosyjskiej maszyny. Dodatkowo - co podkreślił - na teren nie dopuszczono służb ratowniczych. Zaznaczył również, że na udostępnionych nagraniach wideo z miejsca katastrofy nie widać szczątków ofiar.

Ukraiński wywiad, jak powiedział jego rzecznik, dowiedział się też, że samolotem mieli podróżować przedstawiciele rosyjskich władz, jednak w ostatnim momencie zakazano im tego. Andrij Jusow nie wykluczył, że Rosjanie mogli wykorzystywać ukraińskich jeńców, jako żywe tarcze podczas transportu uzbrojenia.

Katastrofa samolotu w Rosji. Ukraina chce międzynarodowego śledztwa

Kijów chce międzynarodowego śledztwa, a Moskwa zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie katastrofy lotniczej pod Biełgorodem. W środę w rejonie wsi Jabłonowo, około stu kilometrów od rosyjsko-ukraińskiej granicy rozbił się wojskowy transportowiec Ił-76.

Ukraiński wywiad stwierdził, że maszyna przewoziła rakiety S-300, a według rosyjskiego ministerstwa obrony na pokładzie było 65 ukraińskich jeńców wojennych. Rosja oskarżyła Ukrainę o zestrzelenie samolotu. Natomiast ukraiński wywiad wojskowy oskarżył Rosję o prowokację i umyślne działanie zagrażające życiu jeńców wojennych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w związku z katastrofą zrezygnował z planów wyjazdowych, a także obchodzenia przypadających dziś urodzin. W ustalenie okoliczności katastrofy włączyły się Stany Zjednoczone. Jednak przedstawiciel Białego Domu John Kirby poinformował, że na razie dysponuje niedostateczną wiedzą dla formułowania ocen.

