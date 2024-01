Ławrow mówi o nowym 'pakcie wojskowym'. 'Przygotowują się do wojny z Koreą Północną'

W ubiegłym tygodniu Stany Zjednoczone, Japonia i Korea Południowa połączyły siły i przeprowadziły prawdopodobnie największe w historii wspólne ćwiczenia u wybrzeży południowokoreańskiej wyspy Jeju - informowało Associated Press. Nie jest to jednak pierwszy taki ruch tych trzech państw. W październiku ubiegłego roku wspólnie przeprowadzili manewry lotnicze. Wcześniej doszło do spotkania Bidena z przywódcami Japonii i Korei Południowej w Camp David, po którym prezydent USA mówił o "nowej erze partnerstwa".

Rosyjski minister spraw zagranicznych oskarża Stany Zjednoczone, Japonię i Koreę Południową

Siergiej Ławrow, rosyjski minister spraw zagranicznych, na konferencji prasowej po ostatnim spotkaniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku wyraził zaniepokojenie działaniem Stanów Zjednoczonych. Jego zdaniem budują one "nowy blok wojskowy" razem z Japonią i Koreą Południową. - Przygotowują się do wojny z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną - mówił wprost.

Minister spraw zagranicznych Rosji oskarżył też Koreę Południową o prowadzenie "jeszcze bardziej wrogiej" retoryki wobec Pjongjangu. - Również w Japonii słyszymy agresywną retorykę - dodał. Wskazał też, że w Japonii mają trwać poważne rozmowy o "utworzeniu infrastruktury NATO z pomocą USA". Ławrow stwierdził także, że Stany Zjednoczone, Japonia i Korea Południowa zacieśniają współpracę. - Sposób, w jaki to sformułowali, jest dość niejasny, ale powiedzieli coś w rodzaju współpracy związanej z energią jądrową - skomentował.

Stosunki Rosji z Koreą Północną. Putin spotkał się z północnokoreańską ministerką spraw zagranicznych

W styczniu tego roku Siergiej Ławrow i Władimir Putin spotkali się z północnokoreańską ministerką spraw zagranicznych Choe Son Hui, która przyleciała do Rosji. Podczas jej wizyty rosyjski dyktator miał podziękować "za pełne wsparcie i solidarność ze stanowiskiem rosyjskiego rządu i narodu w sprawie specjalnej operacji wojskowej w Ukrainie". Putin miał także zadeklarować chęć odwiedzenia Korei Północnej.

Wcześniej do Moskwy udał się sam Kim Dzong Un. We wrześniu 2023 roku spotkał się z Władimirem Putinem, a oba kraje podjęły współpracę wojskową. Wywiady państw zachodnich informowały wówczas, że Korea Północna zadeklarowała wysłanie Rosji broń i pociski artyleryjskie. W zamian miała otrzymać wsparcie technologiczne przy wysłaniu na orbitę satelity szpiegowskiego.