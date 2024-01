Sekretarz ONZ wywołał międzynarodowy skandal. Wystarczyło jedno zdjęcie

We wtorek 23 stycznia minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow spotkał się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem w Nowym Jorku. Rosyjski urzędnik odwiedził USA z powodu posiedzeń Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconych kwestiom ukraińskim i bliskowschodnim - poinformowało rosyjskie MSZ.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojsko powraca do wspomagania WOŚP. Kosiniak-Kamysz zaprasza na grochówkę

Jak przekazał rosyjski resort spraw zagranicznych, Guterres i Ławrow "odbyli merytoryczną dyskusję na temat różnych aspektów współpracy między Rosją a ONZ, a także kluczowych kwestii w agendzie międzynarodowej". Rosyjski minister miał podkreślić, że konieczne jest, "aby wszyscy członkowie Sekretariatu ONZ ściśle przestrzegali zasad bezstronności i równego dystansu zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych".

Rada Bezpieczeństwa ONZ. Zdjęcie Guterresa z Siergiejem Ławrowem wywołało skandal

Największe oburzenie wywołała jednak nie rozmowa urzędników, a ich wspólne zdjęcie, na którym widać, jak Antonio Guterres uścisnął dłoń rosyjskiemu politykowi. Gest ten nie jest pożądany na arenie międzynarodowej w obliczu trwającej wojny w Ukrainie. Wśród sportowców znane już od jakiegoś czasu jest między innymi niepodawanie rąk Rosjanom i Białorusinom na znak protestu.

Fotografię skomentował krótko minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis. "UNbelievable (ang. "Niewiarygodne")". Zauważmy, że "UN" to angielski akronim United Nations, czyli właśnie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z kolei doradca szefa ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko napisał: "W jaki sposób przedstawiciel terrorystycznego państwa-mordercy jest akceptowany w ONZ na najwyższym szczeblu?".

Organizacja Narodów Zjednoczonych stawia sobie za główny cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Idea powołania tej organizacji powstała jeszcze w czasie II wojny światowej. Jedną z zasad członkostwa jest między innymi "rozwiązywanie sporów środkami pokojowymi", "suwerenna równość wszystkich członków" oraz "wykonywanie w dobrej wierze zobowiązań zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych", która mówi między innymi o szanowaniu praw człowieka. Obecnie członkami ONZ są 193 państwa, w tym Rosja.

Katastrofa samolotu pod Biełgorodem. Będzie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ

Na wniosek Rosji w czwartek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie rozbitego pod Biełgorodem samolotu Ił-76. Moskwa oskarża Kijów o celowe zestrzelenie wojskowego samolotu transportowego. Zdaniem Kremla Ił-76 przewoził 65 ukraińskich żołnierzy na wymianę jeńców. W wyniku zestrzelenia maszyny zginęły łącznie 74 osoby.

Strona ukraińska potwierdziła, że na środę planowano wymianę jeńców. Podkreślono jednak, że Rosjanie nie informowali strony ukraińskiej o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej w rejonie Biełgorodu w określonym terminie, co odbywało się wielokrotnie w przeszłości. - Może to wskazywać na celowe działania Rosji mające na celu stworzenie zagrożenia dla życia i bezpieczeństwa więźniów - przekazał wywiad wojskowy Ukrainy. Działania i oświadczenia Moskwy w sprawie katastrofy samolotu Kijów nazwał prowokacją zagrażająca życiu jeńców. W oświadczeniu przekazano też, że lądowanie samolotu w trzydziestokilometrowej strefie działań zbrojnych nie może być bezpieczne i powinno być uzgodnione przez obie strony.

Według dotychczasowych nieoficjalnych informacji przyczyną upadku rosyjskiego samolotu mogło być jego zestrzelenie przez Ukrainę, ponieważ Ił służył do transportu rosyjskich rakiet S-300. Taką wersję zakłada też ukraiński Sztab Generalny, który napisał, że zamierza nadal niszczyć rosyjskie środki transportu rakiet na charkowsko-biełgorodzkim odcinku frontu. Do tej pory nie są jasne okoliczności katastrofy lotniczej, do której doszło w rosyjskim obwodzie.