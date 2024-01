Relacja ze szpitala w Gazie. "130 pacjentów w godzinę. Ponad połowa była już martwa"

Po ponad trzech miesiącach wojna Izraela z Hamasem w Strefie Gazy nie zwalnia i wciąż powoduje ogromne cierpienie cywilów. Poza dostępem do wody, jedzenia czy elektryczności, mieszkańcy mają bardzo ograniczoną opiekę medyczną. Ponad połowa ze szpitali nie funkcjonuje w ogóle, a te wciąż działające mierzą się z ogromną liczbą pacjentów i ograniczonymi możliwościami. Swoje doświadczenia stamtąd relacjonuje dr Aldo Rodriguez z Lekarzy bez Granic.

" Moje pierwsze godziny w Strefie Gazy były naznaczone ciągłym brzęczeniem dronów, których Izrael używa do monitorowania tego obszaru. Stresujący, głośny dźwięk słyszy się non-stop, przez cały dzień, a nawet w nocy" - pisze.

Jego zespół medyczny po przybyciu do Gazy udał się do pracy w szpitalu Al-Nasser w Chan Junus, jednym z największych miast, które leży na południu Strefy. Wcześniej walki toczyły się przede wszystkim na północy, w mieście Gaza, gdzie znajduje się szpital Al-Shifa. Po jego oblężeniu Al-Nasser stał się największym funkcjonującym szpitalem w Strefie Gazy, "miał jednak dwa razy więcej pacjentów niż mógł przyjąć, a [na jego terenie] ludzie rozbijali namioty, szukając schronienia i bezpieczeństwa od nalotów".

Widziałem osunięcia ziemi i zawalone budynki. O tragicznych warunkach w Strefie Gazy wiedziałem z wyprzedzeniem. Mimo to wciąż szokujący był widok wszystkiego w ruinach oraz ludzi szukających jedzenia pod gruzami i czekających w niekończących się kolejkach po chleb. Nie ma miejsca w Gazie gdzie nie byłoby zniszczonych budynków.

Jak pisze lekarz, już trzeciego dnia jego pobytu w obozie dla uchodźców niecały kilometr od szpitala uderzył pocisk. "Poczuliśmy, że budynek się trzęsie, a okna skrzypią. W ciągu 10 minut zaczęły przyjeżdżać karetki i w niecałą godzinę przyjęliśmy 130 pacjentów. Najsmutniejsze było to, że ponad połowa z nich była martwa. Tego dnia zmarło około 30 dzieci" - pisze.

Aldo Rodriguez, meksykański chirurg w Gazie Fot. Marie-Aure Perreaut, Lekarze bez Granic

Lekarz relacjonuje "rozdzierające serce sceny" - ranne dzieci w poważnym stanie, niektóre z kilkoma amputacjami. Zwraca uwagę, że nawet te, które przeżyją, będą potrzebowały długiego i intensywnego leczenia i fizjoterapii.

Eman Al-Kholi, dziewczynka ze Strefy Gazy, której noga została amputowana po izraelskim nalocie, w którym zginęli jej rodzice. Szpital Europejski w Rafah w Strefie Gazy Fot. REUTERS/Arafat Barbakh

Snajperzy i drony

Rodriguez później trafił do szpitala Al-Aksa w środkowej części Strefy Gazy. Było tam ponad trzech pacjentów na jedno miejsce. "Jednak 6 stycznia, po otrzymaniu nakazów ewakuacyjnych od izraelskiego wojska, nasz personel musiał opuścić szpital Al-Aksa. Przed ewakuacją drony i snajperzy zranili członków rodzin naszych pracowników, ostrzelany został oddział intensywnej terapii, a intensywne walki – w miarę zbliżania się do placówki – utrudniały personelowi dostęp do szpitala" - pisze.

Chociaż Lekarze bez Granic wezwali siły izraelskie do ochrony personelu medycznego i pacjentów nadal leczonych w szpitalu, to 7 stycznia dron zaatakował budynek administracyjny szpitala i ludzi na jego dziedzińcu. "10 stycznia 40 osób zginęło, a ponad 150 zostało rannych w wyniku nalotów na budynki znajdujące się przy samym wejściu do szpitala Al-Aksa, który pozostaje jedynym częściowo funkcjonującym szpitalem w środkowej części Strefy Gazy" - czytamy w relacji.

W części centralnej naloty dronów i bombardowania trwały 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Każdego dnia, dwa do trzech razy dziennie, bomby spadały niedaleko nas, po czym do i tak już przepełnionego szpitala przybywali ranni lub martwi. Ataki były bardzo silne, a poszkodowani trafiali do szpitala z poważnymi urazami mózgu, nieprzytomni, bez nóg i rąk.

Kobieta z dziećmi rannymi w izraelskim nalocie na Strefę Gazy, szpital Al-Nasser w Chan Junis Fot. REUTERS/Ahmed Zakot

Rodriguez wspomina, że przed wyjazdem z Gazy spotkani tam ludzie prosili go, aby podzielił się tym, co widział i robił. "Na własne oczy widziałem rozdzierające serce następstwa trzech miesięcy tej strasznej wojny. Każdego dnia ginie coraz więcej ludzi, a ludzka desperacja pogłębia się. To oblężenie i wywołana przez nie masowa przemoc muszą się natychmiast skończyć" - pisze.

Każdego dnia przeprowadzałem około 20-25 operacji, i były to jedne moich z najtrudniejszych momentów w Gazie. Miałem bardzo młodych pacjentów, którzy byli jedynymi ocalałymi członkami swojej rodziny i przybyli do szpitala sami. Miałem przypadki dzieci, nawet jedno- czy dwuletnich, ofiar bombardowań, z traumatyczną amputacją nóg na poziomie pachwiny. Ze względu na dużą liczbę dzieci przybywających bez członków rodziny, zaczęliśmy używać akronimu WCNSF, co oznacza "ranne dziecko, bez ocalałej rodziny" [z ang. "wounded child, no surviving family"].

Jak informują Lekarze bez Granic, dr Aldo Rodriguez pochodzi z Meksyku i rozpoczął pracę jako chirurg w pomocy humanitarnej w 2018 roku. Zanim w listopadzie udał się do Strefy Gazy, pracował w Chartumie w Sudanie, gdzie intensywne walki zmusiły do ucieczki miliony ludzi, a wcześniej m.in. w Demokratycznej Republice Konga, Burundi i Jemenie.