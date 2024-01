Zgodnie z przewidywaniami Donald Trump wygrał prawybory prezydenckie w stanie New Hampshire. Według częściowych wyników przewaga byłego prezydenta USA nad jego główną konkurentką Nikki Haley wyniosła około 10 punktów procentowych. Mimo porażki Haley zapowiedziała, że nadal będzie walczyć o nominację Partii Republikańskiej.

Donald Trump wygrywa prawybory w New Hampshire

Przewaga Donalda Trumpa nad Nikki Haley w New Hampshire była mniejsza, niż wskazywały niektóre sondaże. Według częściowych wyników głosowania były prezydent USA uzyskał około 55 procent głosów a Haley około 45 procent. Trump jest pierwszym od kilkudziesięciu lat kandydatem Republikanów, który wygrał dwa pierwsze z rzędu prawybory w Iowa i New Hampshire.

Była ambasador przy ONZ pogratulowała Trumpowi, ale oświadczyła, że nie zamierza wycofać się z walki. Zdaniem wielu prawybory w New Hampshire stanowiły dla Haley "być albo nie być". Kandydatka wyraziła jednak nadzieje na pozytywny wynik w kolejnym wyścigu, który odbędzie się za miesiąc w jej rodzinnej Karolinie Południowej, w której rządziła jako gubernatorka. - Ten pojedynek jest daleki od zakończenia. Dziesiątki stanów będą jeszcze głosować - mówiła po przegranej w New Hampshire do swoich zwolenników. Przekonywała również, że ma większe szanse w starciu z Joe Bidenem i że kolejna prezydentura Trumpa oznaczałaby chaos.

Donald Trump straszy Stany Zjednoczone: "Nasz kraj będzie skończony"

Decyzja Nikki Haley o kontynuowaniu walki wyraźnie rozgniewała byłego prezydenta. - Jak może zachowywać się, jakby odniosła zwycięstwo, podczas gdy miała bardzo zły wieczór, bardzo zły wieczór - mówił były prezydent. Nie krył przy tym, iż jest wściekły na Haley, że nie wycofuje się z walki o nominację. Co więcej, sugerował również, że gdyby jego przeciwniczka wygrała, niemal natychmiast stałaby się obiektem śledztwa z powodu "drobnych spraw, o których ona nie chce mówić".

Donald Trump oskarżył także prezydenta Joe Bidena oraz jego współpracowników o to, że nienawidzą Ameryki i chcą ją zniszczyć. Podkreślił również, że jest prawowitym zwycięzcą ostatnich wyborów zorganizowanych w 2020 roku. - Czy to są głupi ludzie? Nie sądzę. Bo nikt nie potrafi tak dobrze oszukiwać, jeśli jest głupi. Czy oni nienawidzą naszego kraju? Muszą nienawidzić nasz kraj - stwierdził. Dodał również, że nie ma innego wyboru, niż wygrać jesienne wybory. - Jeśli nie wygramy, myślę, że nasz kraj będzie skończony - ocenił.