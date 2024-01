Policja dokonała makabrycznego odkrycia w piątek 19 stycznia. Portal Sky TG24 poinformował, że nad brzegiem potoku Stura w prowincji Turyn (Włochy) znaleziono ciało 44-letniego Polaka. Śledczy ustalili, że mężczyzna zginął od kilku ran kłutych zadanych ostrym narzędziem. Funkcjonariusze mają podejrzenia na temat potencjalnego motywu zbrodni.

Włochy. Policja znalazła ciało Polaka. Śledczy podejrzewają motyw

Lekarz stwierdził u Polaka łącznie siedem ran kłutych na ciele, klatce piersiowej, plecach i jednej łydce. Policja postawiła hipotezę, że morderstwo mogło być efektem wyrównania rachunków. Śledczy zwrócili uwagę, że kilka godzin wcześniej w centrum miejscowości Venaria Reale doszło do kłótni pomiędzy dwoma mężczyznami, co ich zdaniem mogło być powiązane ze zbrodnią. Według tej teorii jednym z uczestników awantury miał być 44-latek, a drugim potencjalny morderca.

Polak mieszkał w prowizorycznym schronisku. Przed śmiercią zdążył zadzwonić do bliskich

Ranny Polak zdążył przed śmiercią zadzwonić do członków rodziny i przyjaciela, który niezwłocznie poinformował służby. Policja zareagowała na zgłoszenie, ale kiedy pojawiła się we wskazanym miejscu, 44-latek już nie żył. Według doniesień włoskiego portalu RaiNews.it mężczyzna nie był żonaty, był bezrobotny i nie posiadał stałego adresu zamieszkania. Ostatnim miejscem, w którym przebywał, było prowizoryczne schronisko w zalesionej okolicy, niedaleko linii kolejowej Turyn-Ceres. Ciało 44-latka przewieziono do dyspozycji władz sądowych. Policja prowadzi w tej sprawie śledztwo.