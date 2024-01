"Właśnie teraz na terenie całej Białorusi odbywają się masowe przeszukania i zatrzymania" - napisał na platformie X Paweł Łatuszka, opozycjonista białoruski, przedstawiciel Narodowego Zarządu Antykryzysowego. Dodał, że "w całym kraju przeprowadza się setki rewizji i zatrzymań".

Białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka alarmuje: Trwają masowe zatrzymania

Łatuszka wyjaśnił również, że "głównym powodem są datki na rzecz organizacji pozarządowych". "Takie działania stanowią zbrodnię przeciwko ludzkości w postaci prześladowań o podłożu politycznym" - napisał. Wcześniej media informowały, że białoruskie KGB od wczesnego rana prowadzi akcję w całym kraju. Funkcjonariusze wchodzą do domów, w których mieszkają rodziny więźniów politycznych, i prowadzą przesłuchania oraz rewizje. KGB tłumaczy działania koniecznością "zwalczania ugrupowań ekstremistycznych" oraz ich finansowania. W ramach operacji w Homlu na południu kraju KGB zatrzymało i przewiozło do swojej siedziby kilka osób. Wśród niech jest Aliaksiej Ramanau, opozycjonista, który już odbył karę więzienia.

Łatuszka poinformował, że w Białorusi jest 1609 więźniów politycznych. Białoruskie Centrum Obrony Praw Człowieka wezwało opozycjonistów, aby zadbali o swoje bezpieczeństwo.

Białoruskie KGB uznało Radio Racja za "ugrupowanie ekstremistyczne"

Także we wtorek poinformowano, że Radio Racja jest na liście "ugrupowań ekstremistycznych", sporządzonej przez białoruskie KGB. To niepubliczna stacja radiowa z Białegostoku założona w 1999 roku, nadająca w języku białoruskim na teren Białorusi, Polski oraz Litwy. Jest adresowane przede wszystkim do mniejszości białoruskiej zamieszkującej Polskę. W ostatnich latach Radio Racja stało się źródłem informacji także dla ludności Białorusi oraz dla setek tysięcy Białorusinów, którzy wyemigrowali po zdławieniu protestów społecznych w 2020 roku. Na "liście ugrupowań ekstremistycznych", sporządzanej przez służby specjalne reżimu Aleksandra Łukaszenki, są setki organizacji społecznych i mediów. Ich członkowie i działacze stają się obiektem represji politycznych.

