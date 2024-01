We wtorek (23 stycznia) nad ranem w regionie Xinjiang na zachodzie Chin miało miejsce silne trzęsienie ziemi. Jak poinformowało Chińskie Centrum ds. Trzęsień Ziemi (CENC) wstrząsy osiągnęły wynik 7,1 w skali Richtera.

Chiny. Silne trzęsienie ziemi zniszczyło linie energetyczne. Zamknięto lokalną kolej

Epicentrum trzęsienia zlokalizowano na górzystym, słabo zaludnionym obszarze położonym na wysokości ponad 3 tys. metrów. W wyniku wstrząsów zerwane zostały dwie główne lokalne linie energetyczne, przez co okoliczni mieszkańcy na jakiś czas zostali pozbawieni dostępu do prądu. Trzęsienie doprowadziło również do zawalenia się wielu domów mieszkalnych.

W miasteczku położonym niecałe 30 km od epicentrum trzęsienia trzy osoby wymagały hospitalizacji z powodu obrażeń odniesionych podczas wstrząsów. W tej samej miejscowości spod gruzów wydobyto małe dziecko. Ze względów bezpieczeństwa władze regionu zamknęły trasy kolejowe i zawiesiły przejazdy blisko 30 pociągów. Na pomoc poszkodowanym oddelegowano w okolice epicentrum już ponad 200 ratowników. Akcje ratunkowe utrudniają dwucyfrowe mrozy.

Wstrząsy wtórne w Chinach. Ziemia drżała nawet w Kirgistanie

Jak przekazał portal CNN, tylko do godz. 11 odnotowano ponad 50 wstrząsów wtórnych, których siła wyniosła 3 stopnie w skali Richtera. Silne wstrząsy były odczuwalne także w miastach oddalonych nawet o setki kilometrów od epicentrum, w tym m.in. w południowym Xinjiangu. Jego mieszkańcy publikowali w mediach społecznościowych nagrania, na których widać kołyszące się lampy i tłumy ludzi, którzy, by uniknąć skutków trzęsienia, wyszli z domów na mróz. Zdaniem Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych wstrząsy były odczuwalne także w Kirgistanie.