W Czechach jest około 200 tysięcy Ukraińców z różnymi rodzajami wiz, w wieku poborowym. W związku z informacjami o nadchodzącej mobilizacji do ukraińskich sił zbrojnych, Praga zapewniła, że nie ma możliwości "wydania Ukraińców". - Nie ma takich mechanizmów i z pewnością nie byłyby one zgodne z prawem międzynarodowym i zobowiązaniami Republiki Czeskiej na arenie międzynarodowej - powiedział minister spraw zagranicznych Czech Jan Lipavsky, którego cytuje czeski portal CT24. Zapewnił, że "Czechy nie dopuszczą do ekstradycji Ukraińców w wieku poborowym".

REKLAMA

Zobacz wideo A-50U, cenny, rosyjski latający radar, który został zestrzelony przez Ukraińców 14 stycznia 2024 roku

Ukraińcy unikają poboru do wojska, wyjeżdżają do Czech. "Nie dopuścimy do ekstradycji"

Ministerstwo Sprawiedliwości Czech ogłosiło już we wrześniu poprzedniego roku, że władze nie będą deportować na Ukrainę mężczyzn, którzy uciekli przed wojną. Praga powołała się na europejską konwencję praw człowieka, która wyklucza m.in. ekstradycję za uchylanie się od służby wojskowej czy dezercję. Ukraińskie dowództwo zwróciło się do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o zmobilizowanie nawet pół miliona osób.

Pod koniec grudnia w Radzie Najwyższej Ukrainy został zarejestrowany projekt ustawy o mobilizacji. Jego złożenie zapowiedział Dawid Arkhamia, szef frakcji parlamentarnej Sługa Narodu w Radzie Najwyższej Ukrainy. "Dowództwo wojskowe złożyło wniosek o mobilizację 500 tys. żołnierzy. Rząd opracowuje zasady. Prezydent wyraźnie podkreślił, że wymaga kompleksowego podejścia do służby w Siłach Zbrojnych. Nie wchodzi w grę proste rekrutowanie nowych osób i nierozwiązywanie problemów tych, którzy obecnie pełnią tę funkcję. Parlament oczekuje na gotowy dokument, który będzie można omawiać w Komisji. Wojsko potrzebuje rozwiązania swoich problemów. Społeczeństwo chce usłyszeć odpowiedzi na wszystkie drażliwe pytania" - podkreślił Arakhamia. Projekt zakłada m.in. zmianę wieku poboru z 27 na 25 lat.

Z danych Eurostatu wynika, że od lutego 2022 r. ok. 650 tys. mężczyzn w wieku poborowym przeniosło się z Ukrainy m.in. do krajów Unii Europejskiej.

Wojna w Ukrainie. Atak rakietowy w Kijowie

We wtorek rano Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na Ukrainę. Zginęły cztery osoby, a co najmniej siedem zostało rannych. Celami ataku były między innymi Kijów i Charków. W stolicy Ukrainy wybuchły pożary w dzielnicy Peczerskiej i Światoszyńskiej. Zginęła kobieta, a rannych zostało siedem osób, z których sześć przewieziono do szpitala. Na przedmieściach Charkowa zapalił się gazociąg. Zginęła kobieta, a kilka osób, w tym dzieci, zostało rannych. W ataku na miasto Pawłohrad w obwodzie dniepropietrowskim zginęły dwie osoby, a kilka innych zostało rannych. Rakiety spadły też na miejscowość Bałakilia.

Polskie dowództwo operacyjne tuż po godzinie 6:00 opublikowało komunikat, z którego wynika, że "obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, która związana jest z zamiarem wykonania uderzeń na terytorium Ukrainy". "Informujemy, że obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, która związana jest z zamiarem wykonania uderzeń na terytorium Ukrainy. Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej zostały uruchomione, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana" - napisany w komunikacie Dowództwa Operacyjnego, który opublikowano we wtorek rano.

***