Wojna Izraela z Hamasem w Strefie Gazy trwa już od ponad 100 dni. Izraelskie siły zbrojne zajęły dużą część enklawy, w tym samo miasto Gaza na północy. Większość mieszkańców uciekła na południe, gdzie walki i bombardowania są mniej intensywne. W rękach Hamasu wciąż pozostaje 136 zakładników, porwanych 7 października, gdy bojownicy dokonali masakry ponad tysiąca Izraelczyków mieszkających wokół Gazy.

Zobacz wideo Szymon Malinowski: Nie doceniamy naszego wpływu na klimat w skali planetarnej

Według ministerstwa zdrowia w Gazie od początku izraelskiej inwazji zginęło tam ponad 25 tys., ludzi. Ponad 63 tys. zostało rannych. Dostęp do informacji z Gazy jest jednak częściowo ograniczony. Z jednej strony mamy oficjalne informacje od izraelskich sił zbrojnych i okazjonalnie towarzyszących im dziennikarzy. Z drugiej - palestyńscy dziennikarze na miejscu mają utrudnioną łączność, a już ponad 100 zostało zabitych przez izraelskie wojsko. Reporterzy zagranicznych mediów natomiast praktycznie wcale nie mogą pracować w Strefie Gazy.

Jest jednak inne źródło informacji - media społecznościowe, pełne wpisów i nagrań z Gazy. Część umieszczają izraelscy żołnierze. Co na nich widzimy? M.in. wysadzanie budynków, kpiny i wojnę z wesołymi piosenkami w tle. Jeden z żołnierzy zrobił sobie zdjęcie na tle zniszczonego samochodu i podpisał je "usługi transportowe w Khan Yunes" (to miasto na południu Strefy).

Kpiny ze zniszczeń w Strefie Gazy. Nagrania izraelskich żołnierzy zalewają sieć

Na nagraniach widać niektóre elementy działań zbrojnych - strzelanie z broni palnej, czy artylerii. Wiele z nich pokazuje żołnierzy wysadzających budynki przy pomocy min i jazdę opancerzonymi buldożerami. Na niektórych z kolei Izraelczycy pokazują wnętrza palestyńskich sklepów i domów, nierzadko złośliwie je komentując. Podobnie jak "zwykłe" filmiki na TikToku, często w tle podłożona jest wesoła muzyka.

Na jednym z nagrań, udostępnionych później przez serwis informacyjny Middle East Eye, izraelski żołnierz wyciąga z szuflad w jednym z mieszkań kobiecą bieliznę i kpi z niej. Na innym rozrzucają rzeczy w sklepie papierniczym. - Melodyjka jest tego warta - mówi o jednej z zabawek, udając, że próbuję ją sprzedać, po czym rozbija ją o podłogę. - Nie wiem, dlaczego drukarka nie działa. Wkładam papier, ale nie drukuje - mówi autor innego nagrania. Najpierw na zbliżeniu pokazuje zakurzoną drukarkę, a gdy odsuwa kamerę widać, że stoi ona w środku zniszczonego budynku. Na innym nagraniu z tego samego konta autor próbuje przykręcić gniazdko elektryczne do ściany - by po chwili pokazać, że to wiszący kawałek muru w na wpół zniszczonym domu. - Chłopaki, nie wiem, dlaczego nie działa - kpi mówiąc do innych żołnierzy, którzy siedzą na kanapie w zdewastowanym pokoju. Nagrań w podobnym tonie jest więcej.

Izraelczycy chwalą się "osiągnięciami" w Strefie Gazy. Masowo wysadzają budynki

Jeden z żołnierzy mówi do kamery, że jego córka ma drugie urodziny i "dedykuje dla niej tę eksplozję". Po odliczaniu wysadza znajdujący się w oddali budynek. Inny żołnierz opublikował na Facebooku nagranie wysadzenia w powietrze całego rzędu domów oraz selfie zrobione na tle min, którymi wyburzono te budynki.

Wiele takich nagrań pokazuje w mediach społecznościowych palestyński dziennikarz Juni Tirawi. Udostępnił m.in. nagranie żołnierza, który koparką niszczy budynek mieszkalny, a w podpisie nagrania twierdzi, że "kazano mu usunąć grafity ze ściany", więc usunął cały popisany budynek.

Izraelskie wojsko wykorzystuje specjalne opancerzone buldożery. Na jednym z nagrań widać, jak taki buldożer niszczy niewielki budynek, a inna osoba zanosi się śmiechem. Na innym, z wnętrza takiego buldożera - z muzyką w tle - widać, jak żołnierz rozjeżdża samochody na ulicy, a w opisie nagrania stwierdza, że "nie może już zliczyć, ile osiedli zniszczył". Na kolejnym nagraniu z tego samego konta widać, jak wyburza dom. W podpisie czytamy: "jeszcze jeden, zanim stąd wyjedziemy".

"Jadę okupować Gazę"

Niektóre treści publikowane w mediach społecznościowych przez żołnierzy nawiązują mniej lub bardziej bezpośrednio do okupacji Strefy Gazy. Izraelski premier Binjamin Netanjahu mówił, że kraj nie planuje trwałej okupacji Strefy. Z drugiej strony stwierdził też, że odda "izraelskiej kontroli nad bezpieczeństwem terytorium na zachód od Jordanu" i w związku tym nie ma mowy o utworzeniu niepodległego państwa palestyńskiego. Terytorium "na zachód" od rzeki Jordan to obecny Izrael, a także okupowany Zachodni Brzeg oraz Strefa Gazy.

Niektórzy z innych czołowych polityków Izraela publicznie wypowiadają się w innym tonie na temat okupacji. Na przykład skrajnie prawicowy minister bezpieczeństwa wewnętrznego Itamar Ben-Gewir otwarcie wezwał w niedawnym wywiadzie do okupacji Strefy Gazy i "zachęcenia" Palestyńczyków do jej opuszczenia.

Na nagraniach żołnierze m.in. zawieszają flagi Izraela i komentują, że "mają nadzieję, że już tu zostanie" lub symbole żydowskiego osiedla Gusz Katif, które istniało w Strefie Gazy do 2005 roku. Inni wprost mówią o "powrocie" do Gazy. Na nagraniu z grudnia widać grupę żołnierzy, którzy śpiewają, że "jadą okupować Gazę", gdzie "nie ma niewinnych cywili".

W izraelskich mediach trudno znaleźć informacje o tym, czy żołnierze ponoszą konsekwencje nagrywania takich filmików. Jeszcze przed trwającą wojną w Gazie, w 2022 roku, 10-dniowym aresztem ukarano żołnierza, który bez wyraźnego celu strzelał z karabinu w powietrze w stronę Gazy i opublikował nagranie na TikToku. Ukarano go za złamanie zasad otwierania ognia.