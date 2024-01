Instytut Badań nad Wojną (ISW) wskazuje, że stronie rosyjskiej udało się zająć wieś Krochmalne w obwodzie ługańskim. Doniesienia te potwierdził również rzecznik ukraińskich wojsk lądowych ppłk Wołodymyr Fitjo. Jak stwierdził, Ukraińcy wycofali się "na przygotowane wcześniej linie obronne", ponieważ zajęta wieś miała niskie znaczenie strategiczne. - Myślę, że to tymczasowe zjawisko. Linia frontu zmienia się codziennie - komentował rosyjskie postępy ppłk Fitjo cytowany przez portal Ukraińska Prawda. Z analiz amerykańskiego think tanku wynika także, że siły rosyjskie przesunęły się nieznacznie na wschód od Iwaniwki oraz wsi Zołotariwka.

Rosjanie przesuwają się na wschodniej linii frontu. Ukraina mówi o atakach na Kupiańsk i Łyman

Analiza rosyjskich i ukraińskich źródeł wojskowych wskazuje, że walki pozycyjne toczą się obecnie na północny wschód (rejon Synkiwki i Petropawliwki) oraz południowy wschód (okolice Tabajiwki) od Kupiańska. Starcia mają odbywać się ponadto w pobliżu wsi Berestowe na zachód od miasta Swatowe. Do walk dochodziło również na południe, zachód i południowy zachód od miasta Kreminna, w regionach Terny i Jampoliwk, Hryhoriwki oraz Werchniokamjanki.

Dalsze doniesienia ISW mówią o operacjach sił rosyjskich w stronę Kupiańska i Łymanu. W regionie ataki przeprowadzać ma piechota przy wsparciu wozów opancerzonych. Wojsko ukraińskie wskazuje ponadto, że w rejonie pojawiać się mają transporty czołgów oraz dodatkowych wozów opancerzonych typu BMP. Raport Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że w sobotę (20 stycznia) doszło łącznie do 80 starć. Atakom rosyjskim towarzyszyć miał ostrzał rakietowy i artyleryjski, a także naloty dronów. W ich wyniku śmierć poniosła ludność cywilna, a także uszkodzona została lokalna infrastruktura.

Wojsko rosyjskie mobilizuje się przed wyborami prezydenckimi? Putin zbywa negocjacje

Zdaniem strony ukraińskiej wzmożona aktywność wojska rosyjskiego może wynikać z rozkazu zdobycia określonych punktów przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w Rosji. Głosowanie zaplanowane zostało na marzec tego roku. O reelekcję ponownie będzie ubiegał się Władimir Putin.

Kyiv Post zwracał uwagę, że w okresie poprzedzającym wybory Władimir Putin zdaje się ponadto stosować bardziej bezpośrednią retorykę w kwestii trwającej wojny. - Proces negocjacji to próba zachęcenia nas do porzucenia podbojów, których dokonaliśmy w ciągu ostatniego półtora roku. Wszyscy rozumieją, że jest to niemożliwe - mówił prezydent Rosji podczas niedawnego spotkania moskiewskich władz. Komentatorzy zauważają, że jest to jeden z rzadkich przypadków, w których Putin jednoznacznie mówił w kontekście konfliktu na Ukrainie o "podbojach".