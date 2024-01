Anglia. Zwłoki czterech osób w domu w Norwich. Media: Wśród ofiar polski inżynier

Makabrycznego odkrycia policjanci dokonali w piątek rano w jednym z domów na obrzeżach Norwich. Zawiadomieni przez jednego z mieszkańców weszli do budynku, w którym znaleźli zwłoki czterech osób: 45-letniego mężczyzny, 36-letniej kobiety i dwóch dziewczynek.

Znaleziono ciała czterech osób. Media: Wśród ofiar polski inżynier

Policja potwierdziła, że na ciałach wszystkich czterech osób stwierdzono obrażenia. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną ich śmierci. Zaplanowano już sekcję zwłok. - Zdaję sobie sprawę z szoku i zdenerwowania, jakie to zdarzenie wywołało w lokalnej społeczności, dlatego w weekend zwiększymy liczbę patroli w okolicy. Zachęcam wszystkich, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości, do rozmowy z funkcjonariuszami - powiedział inspektor Chris Burgess. Jak dodał, pod tym adresem mieszkał jedynie mężczyzna z dwójką dzieci.

The Telegraph podaje, że 45-latek, którego ciało znaleziono, to polski inżynier. Na razie nie wiadomo, kim była kobieta, której zwłoki odkryli policjanci. Według sąsiadów żona mężczyzny nie była widziana od kilku miesięcy, za to w domu miała przebywać jej siostra.

W sieci pojawiła się informacja o nożu, który został znaleziony na zalesionym terenie niedaleko budynku. Inspektor Chris Burgess przekazał, że "w tej chwili" policja jest "przekonana", że nie ma on związku ze zdarzeniem.

