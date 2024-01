9-latek przez 2 lata mieszkał sam. Matka wyprowadziła się do partnera. Żeby przeżyć, kradł pomidory

Jak podają francuskie media, 39-latka usłyszała wyrok w miniony wtorek. Za porzucenie dziecka i narażenie go na niebezpieczeństwo sąd skazał ją na 18 miesięcy więzienia, z czego 12 w zawieszeniu.

Dziecko mieszkało samo przez dwa lata, bo matka wyprowadziła się do partnera

Dziewięcioletni chłopiec przez dwa lata przebywał samotnie w mieszkaniu w Nersac. Momentami w lokalu nie było ani ogrzewania, ani ciepłej wody. Dziecko sypiało pod kilkoma warstwami koców. Żywiło się głównie konserwami i ciastkami, a także kradzionymi pomidorami. Czasami odwiedzała go matka. Kobieta przynosiła mu wówczas m.in. mrożonki, które kupowała za bony z opieki społecznej. Na co dzień jednak mieszkała w miejscowości oddalonej o kilka kilometrów od miejsca pobytu jej syna. 39-latka wyprowadziła się tam do partnera.

Chłopiec sam chodził do szkoły. Nauczyciele twierdzą, że był on tak dobrym i sumiennym uczniem, który zawsze był przygotowany do lekcji, że nie zauważyli, iż dzieje się coś złego. O tym, że dziecko mieszka samo, dowiedzieli się sąsiedzi, którzy czasami dawali mu jedzenie. W końcu powiadomili o tym służby, które zajęły się sprawą. Dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej, a jego matka stanęła przed sądem. Mimo wyroku kobieta wciąż nie przyznaje się do winy. Zapewnia, że syn mieszkał z nią i jej partnerem, a ona codziennie odprowadzała go do szkoły.

Jak donoszą francuskie media, dziewięciolatek nie chce teraz widywać się z matką. Psycholog, który go badał, określa go jako "bardzo dojrzałą" osobę.

