Tragedia na planie filmowym. Alec Baldwin ponownie oskarżony

Wielka ława przysięgłych w Nowym Meksyku oskarżyła Aleca Baldwina o nieumyślne spowodowanie śmierci operatorki Halyny Hutchins w 2021 roku. 65-letniemu aktorowi grozi do 18 miesięcy więzienia.

By UNclimatechange from Bonn, Germany - Equator Price with Alec Baldwin, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73590248