Miałeś problem z GPS? To mogli być Rosjanie i to nie jest spiskowa teoria dziejów

Wcześniej do podobnych incydentów dochodziło 24 i 25 grudnia. Przed tymi wydarzeniami problemy z dokładnością nawigacji satelitarnej w naszym regionie nie były częste, zwłaszcza na taką skalę. - Zakłócenia występują od czasu rozpoczęcia się działań wojennych w Ukrainie. Jednak ich nasilenie zauważalne jest od końca grudnia 2023 roku - poinformował w odpowiedzi na pytania Gazeta.pl dział prasowy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP).

Znaczne obszary z problemami

Występowanie zakłóceń funkcjonowania nawigacji satelitarnej można łatwo obserwować na stronie gpsjam.org, stworzonej przez Johna Wisemana, amatorsko zajmującego się między innymi obserwacją ruchu lotniczego i związanych z nim wydarzeń. Dane zasilające jego portal pochodzą z sieci radioamatorów ADSBx, którzy przechwytują i gromadzą sygnały nadawane otwarcie przez samoloty cywilne, a czasem też wojskowe. Można w nich odnaleźć między innymi informacje z systemów pokładowych na temat jakości sygnału nawigacji satelitarnej. Strona gpsjam.org gromadzi te dane i w zależności od tego, ile samolotów w danym obszarze zgłasza problemy z dokładnością systemów nawigacyjnych, jest on oznaczany jako wolny od zakłóceń (zielony) lub ze średnimi (żółty) albo wysokimi (czerwony). Ta ostatnia kategoria oznacza, że ponad 10 procent maszyn informuje o problemach.

W wymienionych wcześniej dniach znaczne obszary północnej i północno wschodniej Polski były całe czerwone. Tak samo jak południowy i środkowy Bałtyk, południowa Szwecja i fragmenty krajów bałtyckich. Regularnie tak samo jest w rejonie Białegostoku, przy granicy z Białorusią. Nie oznacza to jednak, że nawigacja satelitarna (dotyczy to wszystkich trzech systemów, GPS, Galileo i GLONASS) na tych obszarach została całkowicie zakłócona lub każdy jej użytkownik mógł zobaczyć poważne niedokładności w jej działaniu. Większość osób używającej jej za pomocą smartfona najpewniej nic nie zauważyło. Sprawa ma się inaczej w zastosowaniach wymagających większej precyzji i niezawodności, jak na przykład lotnictwie.

- PAŻP wdrożył dostępne środki łagodzące, które obejmują publikacje depesz operacyjnych NOTAM, ostrzegających o występowaniu zakłóceń, bezpośrednią łączność kontroler-pilot, wektorowanie radarowe (nakazywane trajektorii lotu na podstawie zobrazowania radarowego). Warto tutaj dodać, że PAŻP utrzymuje sieć naziemnych pomocy nawigacyjnych, które pozwalają załogom statków powietrznych nawigowanie nawet w przypadku braku GPS - opisuje dział prasowy PAŻP.

Poważne problemy mało realne, ale niewykluczone

Ryzyko, że samoloty będą się z takiego powodu rozbijać, jest małe. Lotnictwo cywilne standardowo polega na satelitach do ustalania położenia maszyn w powietrzu, ale jest w stanie poradzić sobie bez tego. Choć wymaga to większego wysiłku i jest mniej dokładne. Zakłócanie sygnałów nawigacji satelitarnej oznacza więc głównie uciążliwość, obciążenie systemu i opóźnienia.

Znacznie groźniejszym działaniem jest oszukiwanie (angielska nazwa "spoofing") poprzez wysyłanie konkretnemu odbiornikowi nawigacji satelitarnej odpowiednio spreparowanych sygnałów, które wprowadzą go w błąd co do jego położenia. W ten sposób można na przykład sprawić, że samolot lecący na autopilocie zmieni kurs albo załoga podejmie błędne decyzje co do nawigacji, ponieważ będzie przekonana, że jest gdzie indziej niż w rzeczywistości. Tego rodzaju incydenty się zdarzały, choć są bardzo rzadkie, ponieważ takie oszukiwanie jest znacznie trudniejsze niż ogólne zakłócanie.

Niezależnie od tego jakiekolwiek ingerencje w działanie nawigacji satelitarnej mogą mieć w skrajnych sytuacjach tragiczne konsekwencje. W 2019 roku w USA prawie doszło do katastrofy podczas podejścia do lądowania w górzystym terenie w Sun Valley w Idaho. Załoga kierowała się wskazaniem urządzeń pokładowych, ponieważ wleciała w chmury dymu z pożarów lasów. Według raportu NASA z powodu silnych zakłóceń działania GPS w tej okolicy samolot zboczył z kursu i kierował się wprost na górski szczyt. Na szczęście zauważył to kontroler ruchu lotniczego na radarze i w ostatniej chwili ostrzegł załogę.

Majstrowanie przy sygnałach nawigacji satelitarnej jest więc działaniem niepożądanym. Zazwyczaj jest efektem działalności wojskowej. Zakłócanie to efekt wysyłania przez jakiś silny nadajnik na ziemi sygnałów na częstotliwościach używanych przez satelity nawigacyjne. Utrudnia to odbieranie tych właściwych albo wręcz je uniemożliwia. Sygnały wysyłane przez satelity są słabe, więc odbiorniki mogą zostać przytłoczone przez fałszywe emisje z ziemi. Działania tego rodzaju są obiektem dużego zainteresowania wojska, zwłaszcza rosyjskiego. NATO posiada znaczne ilości sprzętu i uzbrojenia wykorzystującego nawigację satelitarną. Ograniczanie ich skuteczności ma więc ogromne znaczenie. W praktyce można to obserwować na polu walki w Ukrainie. Rosjanie w kluczowych dla siebie miejscach starają się tam całkowicie zakłócać GPS, aby obniżyć celność takiej ukraińskiej broni jak rakiety GMLRS i bomby JDAM. Ich działania mają przynosić zauważalne efekty, choć stworzenie swoistej bańki bezpieczeństwa w promieniu kilkunastu-kilkudziesięciu kilometrów wymaga wyspecjalizowanego sprzętu do walki radioelektronicznej (WRE), którego zawsze jest za mało.

Rosyjskie wojska WRE uchodzą za jedne z najbardziej rozbudowanych i najlepszych na świecie. Dysponują licznymi systemami mającymi być w stanie zakłócać działanie GPS. Najczęściej wymieniane w tym kontekście to R-330Ż Żytiel, RB-301B Borisoglebsk-2 i Pole-21. Rosjanie mają jednak bardzo dużo innych typów systemów WRE, których prawdziwe możliwości nie są publicznie znane. Zdolność do zakłócania GPS pojawia się regularnie w ich reklamowych i propagandowych opisach.

Rosyjski ślad jest najwyraźniejszy

Wiele wskazuje na to, że właśnie Rosjanie i te ich systemy stoją za zakłóceniami nawigacji satelitarnej w naszym regionie. Rosyjskie lokalne media informowały 9 i 10 stycznia, że w niesprecyzowanym niedawnym czasie w obwodzie kaliningradzkim oddziały podporządkowane Flocie Bałtyckiej trenowały użycie systemów Borisoglebsk-2. Miały zabezpieczać rejon przed symulowanym działaniem wrogich systemów bezzałogowych, co może oznaczać zakłócanie sygnałów GPS w celu zdezorientowania maszyn i ich operatorów. W Obwodzie Kaliningradzkim stacjonuje między innymi 841. Centrum Walki Radioelektronicznej Floty Bałtyckiej, o którego składzie wiadomo niewiele. W 2019 roku Rosjanie chwalili się, że na jego wyposażenie wszedł między innymi system Murmańsk-BM, z którego są dumni. To bardzo duży system WRE mający być w stanie zakłócać łączność w odległości kilku tysięcy kilometrów. Najwyraźniej jest tam też wspomniany wcześniej Borisoglebsk-2. Niewykluczone, że są też inne. Narzędzi do siania zamętu w domenie elektromagnetycznej Rosjanie mają więc u granic Polski dość.

Zakłócenia mogą być też sprawką wojsk NATO prowadzących nieogłaszane publicznie ćwiczenia. Choć prawdopodobieństwo tego jest znacznie mniejsze. Wcześniej przez lata tego rodzaju problemów prawie nie było, a ćwiczono regularnie. Dodatkowo siły zbrojne NATO mają więcej do stracenia, jeśli bez ostrzeżenia powodują istotne problemy dla cywilnego lotnictwa. Ślad rosyjski wydaje się znacznie bardziej prawdopodobny. Tym bardziej że w większości przypadków ostatnio zaobserwowane zakłócenia są w obszarach okalających obwód kaliningradzki. Do tego licznie występują nad Białorusią, resztą Rosji i Morzem Czarnym. Tam, gdzie Rosjanie mogą się spodziewać ukraińskich dronów, których część wykorzystuje nawigację satelitarną.

Obrona przed tego rodzaju zakłóceniami jest trudna. Wojsko może próbować zniszczyć ich źródła, ulepszyć nadajniki oraz odbiorniki sygnałów satelitarnych, aby były mniej wrażliwe, oraz w mniejszym stopniu polegać na GPS. Cywile mogą liczyć na ulepszenia odbiorników i przekonanie sprawców, aby przestali emitować zakłócenia. Biorąc pod uwagę domniemane sprawstwo Rosjan i obecne relacje NATO z Rosją, ta druga opcja wydaje się bardzo mało realna.