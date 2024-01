Media obiegły zdjęcia Donalda Trumpa sprzed jego apartamentu na Manhattanie. Wiele osób szczególną uwagę zwróciło na dłonie byłego prezydenta, które były pokryte czerwonymi śladami. Fotografie stały się w ostatnim czasie głównym tematem dyskusji polityków i internautów w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy pokusili się o teorie na temat pochodzenia dziwnych skaz na rękach Trumpa.

Internauci spekulują na temat zdrowia Donalda Trumpa. Co dzieje się z jego dłońmi?

W środę (17 stycznia) Donald Trump został sfotografowany, jak opuszczał swoje mieszkanie, aby wziąć udział w procesie sądowym o zniesławienie. Na jego prawej dłoni można było dostrzec kilka czerwonych śladów. Jednak nie widać ich było kilka godzin wcześniej podczas wiecu w Portsmouth w New Hampshire. Były prezydent Stanów Zjednoczonych w żaden sposób nie odniósł się do tych fotografii.

Zdjęcia polityka wywołały lawinę spekulacji. Niektórzy sugerowali, że to plamy z ketchupu albo po markerze. Pojawiły się jednak głosy, że ślady mogą być wynikiem choroby. James Carville, strateg Demokratów, stwierdził, że po konsultacjach z lekarzami dowiedział się, że Trump może mieć kiłę wtórną. Natomiast dermatolog Joshua Zeichner w rozmowie z Business Insider ocenił, że ślady mogą być wysypką spowodowaną np. suchymi dłońmi czy sokiem z limonki.

Donald Trump wygrał prawybory w Iowa. Były prezydent liderem sondaży

Donald Trump wrócił do wyścigu o fotel prezydencki. W poniedziałek 15 stycznia w Stanach Zjednoczonych oficjalnie rozpoczęła się kampania wyborcza. W inauguracji prawyborów Partii Republikańskiej w Iowa wyraźnie zwyciężył Trump. Potwierdziło to jego mocną pozycję, którą zresztą wcześniej wskazywały sondaże. Chociaż oficjalnie kandydata Republikanów w wyborach prezydenckich wskaże partyjna konwencja w lipcu, to już teraz pojawiają się głosy, że będzie to właśnie Trump.

Głównymi rywalami Donalda Trumpa są były gubernator Florydy Ron DeSantis oraz była ambasadorka USA przy ONZ Nikki Halley. W wyścigu startuje także biznesmen Vivek Ramaswamy. Wcześniej z wyścigu o nominację Partii Republikańskiej wycofał się Chris Christie, gubernator stanu New Jersey. Swoją decyzję tłumaczył tym, że pozostając w walce, zwiększyłby szansę Trumpa na nominację.