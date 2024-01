Huti nie boją się USA. Ostrzelali amerykański tankowiec chemiczny na Morzu Czerwonym

W czwartek wieczorem na Morzu Czerwonym ostrzelany został tankowiec chemiczny Chem Ranger pływający pod banderą Wyspy Marshalla, należący do USA i obsługiwany przez Grecję. W zeszłym tygodniu statek wypłynął z portu Dżedda w Arabii Saudyjskiej i zmierza w kierunku Kuwejtu. Huti wystrzelili w kierunku tankowca dwie przeciwokrętowe rakiety balistyczne, które jednak nie dosięgnęły celu. Jemeńscy bojownicy przyznali się do tego ataku.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojska USA i Wielkiej Brytanii zaatakowały Hutich w Jemenie

Proirańscy Huti od tygodni ostrzeliwują statki na Morzu Czerwonym. Te ataki mają być wyrazem wsparcia Palestyńczyków w Gazie, atakowanych przez Izrael. W odpowiedzi Stany Zjednoczone stworzyły międzynarodową koalicję, która od zeszłego tygodnia rozpoczęła ataki na cele Huti w Jemenie. Waszyngton wpisał także ich organizację na listę grup terrorystycznych.

USA uderzają w Jemenie. Uznali Huti za organizację terrorystyczną

W czwartek Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejne uderzenia rakietowe na pozycje Huti w Jemenie. Celem ataku były wyrzutnie pocisków balistycznych, z których proirańscy rebelianci atakowali statki handlowe na Morzu Czerwonym. To czwarty w ciągu ostatnich dni amerykański atak na instalacje Huti.

Amerykańskie ataki rakietowe zostały przeprowadzone z okrętów pływających po Morzu Czerwonym. Amerykańskie Centralne Dowództwo poinformowało, że trafiono w 14 wyrzutni rakiet. "Siły zbrojne przeprowadziły ataki na 14 pocisków rakietowych, które zostały przygotowane do wystrzelenia na obszarach kontrolowanych przez Huti w Jemenie" - poinformowało Centralne Dowództwo. Według komunikatu pociski znajdowały się na szynach startowych i stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla statków handlowych i okrętów marynarki wojennej USA. "Mogły one zostać wystrzelone w dowolnym momencie, co skłoniło nas do skorzystania prawa i obowiązku do obrony" - oświadczyli Amerykanie.

Czwarte uderzenie na wyrzutnie rakietowe w Jemenie nastąpiło kilka godzin po ogłoszeniu przez Biały Dom ponownego uznania Huti za organizację terrorystyczną. Decyzja ma wejść w życie za 30 dni, choć amerykańscy urzędnicy dali do zrozumienia, że mogą się z niej wycofać, jeśli Huti zaprzestaną ataków.