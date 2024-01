Dramat w Holandii. Polak i jego żona zastrzeleni na oczach dziecka

Jak podaje NL Times, do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek 16 stycznia po "trwającym rok sporze o sprzedaż domu". Richard K. miał sprzedać parze dom. Mieli oni z czasem narzekać na wady budynku. Spór miał przerodzić się z pogróżki i zastraszanie z obu stron. Para kupiła od Richarda K. dom przy Bargerweg we wsi Drenthe około dwóch lata temu. Wioska liczy około 1700 mieszkańców.

Holandia. Polak i jego żona zostali zastrzeleni na oczach dziecka

Według źródeł "Algemeen Dagblad" mężczyzna zastrzelił we wtorek rano Przemysława C. i żonę Ineke, a całą tragedię miał widzieć 12-letni syn pary. Richard K. prawdopodobnie przyniósł ze sobą broń palną, której użył do zastrzelenia obu ofiar. Służby określiły zachowanie napastnika jako "bezprecedensowo brutalne".

"Nie jest jasne, co dokładnie zobaczył chłopiec. Na pewno był w domu, kiedy zginął tam jego ojciec. Do zabójstwa jego matki doszło około stu metrów dalej" - opisuje NL Times. Portal donosi także, że Ineke wcześniej pisała na Facebooku, że napastnik nękał i zastraszał ich syna.

K. sfilmował siebie po zabiciu pary - jak stwierdził - aby "chronić swoją rodzinę". Mówił tam także, że "stało się coś naprawdę złego" i że "pójdzie do więzienia do końca życia". Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez policję w sąsiednim mieście. Jego motyw pozostaje niejasny, ale służby podejrzewają, że wynikał on z trwającego sporu sąsiedzkiego. 47-letni Richard K. stanie przed sądem w piątek, gdzie usłyszy zarzuty. Jak przekazują media, dwójka dzieci pary została otoczona opieką przez służby.