Sytuacja została opisana po raz pierwszy na kanale Poisk_in_ua na platformie Telegram. We wpisie zamieszczony został półminutowy fragment filmu, na którym widzimy grupę żołnierzy oraz słyszymy rozlegające się na zewnątrz strzały. - Strzelają z karabinów, chcą się do nas dobrać - mówi jeden z żołnierzy widocznych na nagraniu.

Konflikt w szeregach rosyjskiej armii. Oficerowie pobili się z byłymi skazańcami. Potem otworzyli ogień

Z relacji na Telegramie wynika, że w sytuacji, która miała mieć miejsce w rosyjskim mieście Tumień, brali udział żołnierze z jednostki, której szeregi zasilane są zwolnionymi z więzienia skazańcami. Osoby przedstawione na nagraniu pochodzić mają z kolonii karnej IK-2 - tej samej, w której przez długi czas przebywał rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny.

W nocy na miejsce, w którym stacjonowali byli skazańcy, miało przybyć trzech pijanych oficerów, którzy zaczęli bić znajdujących się na miejscu żołnierzy. Napastnicy mieli zostać w końcu obezwładnieni, związani oraz przekazani z powrotem do ich jednostki. Po pewnym czasie mieli jednak wrócić na miejsce z bronią i próbować wedrzeć się do budynku. To z tego momentu pochodzi najprawdopodobniej udostępnione w mediach społecznościowych nagranie.

Rosyjska armia ma problemy z dyscypliną? Sceny przemocy co chwila obiegają media

Informacje dostępne w mediach wskazują, że żołnierze przedstawieni na nagraniu zostali zwolnieni z kolonii karnej i trafili do jednostki 25 grudnia 2023 roku. W czasie starcia z pijanymi oficerami najprawdopodobniej odbywali szkolenie bez broni. Od momentu, w którym wysłali nagranie, ich bliscy nie mają z nimi kontaktu - wynika z relacji mediów.

Od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę ujawnionych zostało wiele przypadków przemocy w szeregach rosyjskiej armii. W listopadzie tego roku media obiegły nagrania przedstawiające żołnierzy okładanych kijami i zmuszanych do kopania rowów przez swoich zwierzchników. W ten sposób mieli karać żołnierzy za zażywanie narkotyków oraz osłabianie morale. Zdarzenie to omawialiśmy we wcześniejszym artykule na Gazeta.pl.