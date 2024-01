Oficerowie w luksusach, a żołnierze kradną paliwo z rakiet do gotowania. Chińska armia jak rosyjska, kryje rdzę pod farbą

- Chińska armia i korupcja to rzeczy, które trudno od siebie oddzielić. System tak funkcjonował i funkcjonuje - mówi Gazeta.pl Marcin Przychodniak, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dla osób uważniej śledzących chińskie siły zbrojne to nic nowego, bo kolejne kampanie antykorupcyjne i pokazowe czystki to już coś stałego. Pomimo tego mijają lata i dekady, a problem dalej jest i jego skala prawdopodobnie jest poważna i wpływająca na realną sprawność wojska.

To coś zupełnie odmiennego od oficjalnego przekazu na temat chińskich sił zbrojnych. W tej pudrowanej rzeczywistości rosną one w siłę, gwałtownie się modernizują i są absolutnie zdyscyplinowane. Któż nie widział nagrań z defilad, podczas których tysiące i tysiące chińskich żołnierzy maszerują pod linijkę jak nieludzkie automaty. W połączeniu z wojowniczą retoryką pod adresem Tajwanu, pogarszającymi się relacjami z USA i wsparciem dla agresywnej Rosji, może to napawać obawami. W rzeczywistości chińskie wojsko ma ukryte problemy strukturalne, które najpewniej istotnie obniżają jego realny potencjał bojowy. Jednym z nich jest korupcja.

Gotowanie na paliwie rakietowym

- Przed latami 90. wojsko miało wiele do powiedzenia w partii. Potem partia postanowiła to zmienić i w zamian za rezygnację z ambicji oraz wpływów politycznych, wojsko dostało większą swobodę wewnętrzną. Ta wolna ręka została wykorzystana i szybko powstały wojskowe struktury biznesowo-polityczne - mówi Przychodniak. Początkowo wojsko mogło wręcz prowadzić normalną działalność biznesową, posiadając fabryki czy zajmując się budownictwem. Najwięcej skorzystali oficerowie starsi. Zwłaszcza ci związani z logistyką, zaopatrzeniem, zakupami i modernizacją. Czyli ci, przez których ręce przepływało najwięcej pieniędzy. - Wielu oficerów starszych zaczęło żyć na poziomie zamożnych biznesmenów. Sportowe samochody, dzieci uczące się za granicą i temu podobne. Było to nawet bardziej widoczne niż w przypadku członków partii - opisuje analityk PISM.

Na przełomie wieków partia dostrzegła, jak ogromnym problemem staje się to pomieszanie wojska i biznesu. Wymuszono rozdział obu sfer i wojsko pozbyło się większości swoich firm, ale ostatnich dopiero w 2015 roku. Kultura korupcji i biznesowe nastawienie pozostały. Kupowanie awansów i najbardziej intratnych stanowisk czy opłacanie dobrych wyników egzaminów stało się powszechne w wojsku i do dziś nie zostało wykorzenione. Kariera oficera stała się wręcz inwestycją, na którą są zaciągane pożyczki od cywilnego biznesu z zamiarem spłaty po osiągnięciu wyższego stanowiska pozwalającego zarabiać większe sumy.

Jednocześnie na najniższym szczeblu problemem ma być defraudacja, wynikająca między innymi z braku pieniędzy na codzienne funkcjonowanie. - Kiedy jeszcze służyłem, spuszczaliśmy paliwo ze zbiorników w samolotach, żeby gotować. Paliło się zielonym ogniem, który był zupełnie bezwonny - twierdził w rozmowie z Radio Free Asia podpułkownik Yao Cheng, były oficer lotnictwa chińskiej floty, który po odejściu ze służby w 2016 roku wyjechał do USA. - Kiedy chcieliśmy mieć Huoguo (lepiej znane pod angielską nazwą "hotpot", czyli posiłek, którego uczestnicy sami gotują sobie mięso czy owoce morza w stale podgrzewanym garnku - red.), braliśmy kawałeczki paliwa stałego z rakiet, bo nie mieliśmy środków na normalny opał. Często chodziłem do magazynu broni po prośbie, kiedy tylko chcieliśmy tak zjeść - opisuje.

Według jego relacji chińskie wojsko jest przeżarte korupcją, która często jest napędzana brakiem odpowiedniego zaopatrzenia i wyposażenia. - Niektóre wydziały nie miały dość pieniędzy na codzienne funkcjonowanie i jeśli ich potrzebowały, to szef musiał je przesunąć z budżetu na uzbrojenie. Ten byłby w teorii wystarczający, gdyby nie był defraudowany - mówił były chiński oficer. Pieniądze na oficjalne obiady i podarki też miały pochodzić z funduszy przeznaczonych na broń.

Na początku stycznia amerykańska agencja Bloomberg napisała, powołując się na niejawny raport wywiadu USA, iż na przykład w części zbiorników rakiet balistycznych dalekiego zasięgu chińscy inspektorzy znaleźli wodę. Na nowo budowanych dużych polach rakietowych z licznymi silosami, wykryto źle wykonane włazy, które w warunkach bojowych uniemożliwiłyby prawidłowe odpalenie rakiet. Tego rodzaju znaleziska w najszybciej modernizowanych i rozbudowywanych Siłach Rakietowych Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, miały być przyczyną ostatniej rundy pokazowych dymisji na szczytach chińskiej armii.

Kolejna runda miotły na szczycie i poważne wątpliwości

Najważniejszą ofiarą tej kampanii dyscyplinowania był minister obrony Li Shangfu, który przestał być widywany publicznie we wrześniu, a pod koniec października ogłoszono jego dymisję. Tak jak wszyscy chińscy szefowie ministerstwa obrony, wcześniej był generałem. Większość kariery związany z rozwojem oraz zakupami uzbrojenia.

- Przewodniczący Xi Jinping dąży do dyscypliny i ograniczenia korupcji. Zaczął to już wiele lat temu od partii, starając się zdyscyplinować kadry, wykorzystując to do jednoczesnego zwiększenia kontroli. Równolegle postanowił mocniej przykręcić śrubę wojsku. Obecnie obserwujemy wzmożenie tego procesu. Tak aż do bólu. Wcześniej oczywiście wraz ze zmianą sekretarza generalnego zmieniał się minister obrony i wojskowa wierchuszka, jednak teraz to coś więcej - opisuje Przychodniak.

Zdaniem analityka jedną z możliwości jest to, że obserwując przebieg rosyjskiej inwazji na Ukrainę, chińskie przywództwo zaczęło wątpić w realną skuteczność swojego wojska. Siły Zbrojne Rosji miały być potęgą, która zmiecie Ukraińców w kilka dni, ale w praktyce okazały się być mało skuteczne. Między innymi z powodu niskiej jakości szkolenia, nepotyzmu i korupcji. - Jeśli założymy, że chińskie kierownictwo jest przekonane o nieuchronności konfrontacji z USA i ich sojusznikami, to zwiększenie poziomu kontroli oraz wydajności wojska jest z jego perspektywy koniecznością - mówi analityk. Podejmując ogromne ryzyko wojny, przywódcy w Pekinie muszą być pewni tego, jakie karty naprawdę mają w ręku.

Korupcja to nie jedyny problem kadrowy ukrywający się za fasadą spektakularnej rozbudowy i modernizacji chińskiego wojska. Według stereotypu "Chińczycy nakryją nas czapkami" i liczące 1,3 miliarda ludzi państwo ma niewyczerpany zasób żołnierzy. W praktyce ChAL-W ma narastający problem ze znajdowaniem ochotników do służby. Teoretycznie obowiązuje pobór, ale w praktyce nie jest on przymusowy i zawsze udawało się znajdować co roku około 400 tysięcy chętnych. Teraz, wobec starzejącego się społeczeństwa, konkurencji cywilnej gospodarki i coraz wyższych wymogów stawianych przed żołnierzami z racji na modernizację, ma być problem z ludźmi. Zwłaszcza tymi, którzy nadawaliby się na specjalistów do obsługi nowoczesnego sprzętu. Podobnie z oficerami, którzy realnie coś potrafią i mają doświadczenie. Rozbudowywana w oszałamiającym tempie flota w dwie dekady dostała setki nowych okrętów, dla których trzeba było znaleźć kadry dowódcze. Oznacza to błyskawiczne kariery i awanse, których efektem są na przykład osoby dowodzące niszczycielami, które są w służbie zaledwie dekadę. W US Navy w praktyce zajmuje to dwa razy dłużej.

Zachodnie analizy jako problem traktują też upolitycznienie chińskiego wojska i sztywną strukturę dowodzenia. Ciągle funkcjonuje instytucja komisarzy politycznych, którzy mają władzę równą normalnym dowódcom. Inicjatywa i kreatywność są niepożądane. Najważniejsze jest wykonywanie poleceń i niezbaczanie z linii wytyczonej przez partię. To kolejne problemy z rodzaju tych, które toczą rosyjskie siły zbrojne. Podobieństw jest więc wiele i chińskie przywództwo naprawdę może być zaniepokojone, obserwując efektywność Rosjan w Ukrainie. Liczba i parametry czołgów, dział, rakiet czy okrętów to jedno. Umiejętność oraz zdolność do ich skutecznego użycia to drugie.

- Po tym jak długo szukano nowego ministra obrony, można jednak wnioskować, że w wojsku jest opór przed tym przykręcaniem śruby. Przywileje dla starszych oficerów to ważny element systemu. Szybkie zmienienie tego faktu na pewno nie będzie łatwe - zaznacza Przychodniak. Następca Li Shangfu, były dowódca chińskiej marynarki wojennej admirał Dong Jun (pierwszy oficer floty na stanowisku ministra obrony Chin), został formalnie mianowany dopiero 29 grudnia. Ponad cztery miesiące po tym, jak jego poprzednik przestał pokazywać się publicznie. - Czy to przykręcanie śruby wojskowym rzeczywiście poprawi sprawność chińskich sił zbrojnych? Tego się nie dowiemy bez próby w warunkach realnej konfrontacji, czego wolelibyśmy raczej uniknąć - stwierdza analityk.