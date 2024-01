Ogon jak ser szwajcarski. Rosjanie pokazali zdjęcie po zagadkowych wydarzeniach nad Morzem Azowskim

Zdjęcie trafiło na Telegram już w poniedziałek, pierwotnie za sprawą kanału "Fighterbomber". Widać na nim sam ogon samolotu stojącego w nocy na lotnisku. Za nim jest wóz lotniskowej straży pożarnej, a w tle jakieś zabudowania. Tekst towarzyszący zdjęciu brzmi:

Powiedzieć, że załoga Ił-22 to prawdziwi bohaterowie, to nie powiedzieć nic. Mam nadzieję, że usłyszymy ich historię od nich samych.

Spory na temat zdjęcia uszkodzonego samolotu

Zdjęcie wydaje się w oczywisty sposób być powiązane z zagadkowymi wydarzeniami nad Morzem Azowskim w nocy z niedzieli na poniedziałek. Opisywaliśmy je szerzej w poniedziałek. Według twierdzeń Ukraińców i deklaracji wielu rosyjskich blogerów wojennych, trafione zostały dwa cenne i bardzo rzadkie samoloty rosyjskiego lotnictwa. Po pierwsze latający radar i stanowisko dowodzenia A-50U, a po drugie latające stanowisko dowodzenia oraz wsparcia łączności Ił-22. Pierwsza maszyna miała się rozbić, druga pomimo poważnych uszkodzeń dociągnąć do lotniska cywilnego w Anapie i awaryjnie lądować.

Rzeczone zdjęcie ma przedstawiać ten drugi samolot. Widać na nim znaczne uszkodzenia tożsame z takimi, jakie powodują odłamki powstałe po eksplozji głowicy odłamkowej rakiety powietrze-ziemia lub powietrze-powietrze. Większość z nich jest zaprojektowana tak, żeby nie trafiać bezpośrednio w kadłub celu i dopiero eksplodować, ale zrobić to w małej odległości, tak aby chmura odłamków w jak największym stopniu go poszatkowała. Patrząc na skalę uszkodzeń widocznych na zdjęciu, rzeczywiście załoga trafionego samolotu może mówić o szczęściu, że nie utraciła całkowicie kontroli.

Później dodatkowo pojawiło się drugie zdjęcie pokazujące ogon tej samej maszyny pod trochę innym kątem. Nie ma żadnego ukazującego resztę samolotu. Nie wiadomo więc, w jakim jest stanie ogólnie.

Fotografie wywołały z dwóch powodów gorące dyskusje w sieci. Po pierwsze pojawiły się różne wersje tej pierwszej. Na jednej widać część numeru rejestracji samolotu namalowanego na ogonie, na innych nie. Na tej umieszczonej na profilu "Fighterbomber" jej nie było. Powstało więc podejrzenie, że fotografia została zmanipulowana poprzez dodanie fałszywego numeru, aby utrudnić identyfikację uszkodzonego samolotu. Skoro dokonano jednej zmiany, to od razu rodzi się podejrzenie, że może ich być więcej, co podważa wiarygodność tegoż źródła informacji.

Dodatkowo sytuację skomplikowało to, że ustalenie dokładnej wersji trafionego samolotu było trudne. Od początku incydentu zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy pisali o trafieniu Ił-22. To powietrzne stanowisko dowodzenia i łączności, zbudowane na bazie samolotu pasażerskiego Ił-18. Dodatkowo istnieje bardzo podobny samolot rozpoznania elektronicznego Ił-20, też zbudowany na bazie Ił-18. Ponadto zarówno Ił-22, jak i Ił-20 mają kilka różniących się detalami wariantów. Jedną z najłatwiej zauważalnych cech szczególnych tego pierwszego typu jest jednak podłużna cylindryczna osłona anteny łączności na szczycie steru kierunku. Na zdjęciach uszkodzonej maszyny jej tam nie ma. Mogłoby to sugerować, że to jednak jakiś wariant Ił-20, co w dalszym stopniu wprowadzałoby wątpliwości i podważało wiarygodność informacji na temat wydarzeń w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Ostatecznie większość ekspertów doszła jednak do wniosku, że wspomniana osłona i antena musiały zostać urwane w wyniku eksplozji rakiety, a widoczna na zdjęciu maszyna to zmodernizowana wersja Ił-22 z dodatkowym oznaczeniem M-11. Wówczas pasowałby też numer burtowy widoczny na jednej z wersji zdjęć, RF-75106. Do takiej wersji przychylił się między innymi jeden z czołowych ekspertów w zakresie rosyjskiego lotnictwa wojskowego, Piotr Butowski.

Dodatkowo odcyfrowano numer na wozie straży pożarnej stojącym przy ogonie uszkodzonej maszyny. Taki sam samochód, z takim samym malowaniem i oznaczeniem jest wykorzystywany na lotnisku Anapa. Co też by pasowało do podawanych od początku informacji o awaryjnym lądowaniu tamże trafionego Ił-22.

Pogrzeby powiedzą prawdę

Można więc uznać za duże prawdopodobieństwo, że zdjęcia potwierdzają fakt trafienia rosyjskiego samolotu nad Morzem Azowskim. Co też przydaje wiarygodności drugiej części historii, mówiącej o zestrzeleniu jeszcze cenniejszego A-50U. W tej kwestii nie ma jednak żadnych twardych dowodów. Całe wydarzenie pozostaje bardzo zagadkowe. Głównie z tego powodu, że rejon trafienia Ił-22 i domniemanego trafienia A-50U znajduje się na krawędzi zasięgu znanych ukraińskich systemów przeciwlotniczych. Dodatkowo wykrycie celów w takiej odległości, a następnie wypracowanie odpowiednich danych dla rakiet i ich późniejsze naprowadzenie, wymagałoby bardzo ryzykownego umieszczenia radarów systemów przeciwlotniczych blisko frontu na Zaporożu. Stacje radarowe są natomiast ich najcenniejszym i najbardziej wrażliwym elementem. Zwłaszcza jeśli chodzi o wchodzące w grę systemy Patriot i SAMP/T dostarczone z Zachodu. Teoretycznie jest to wykonalne, praktycznie karkołomne i ryzykowne.

Wiele rosyjskich źródeł twierdzi, w tym sam wspomniany "Fighterbomber", że był to przypadek bratobójczego ognia. Rakiety miała jakoby omyłkowo odpalić własna obrona przeciwlotnicza. Nie można tego wykluczyć, ponieważ rosyjskiej obronie przeciwlotniczej takie wpadki już się zdarzały. Jednak skala pomyłek, która doprowadziłaby do takiej katastrofy, musiałaby być monumentalna. Oba trafione samoloty są duże, poruszały się regularnie w znanych strefach patrolowania i są bardzo charakterystyczne. A-50U jest wręcz z założenia elementem systemu kontroli obrony przeciwlotniczej w rejonie swojego działania.

Ukraińcy twierdzą, że była to kolejna ich zasadzka na rosyjskie lotnictwo przy pomocy zaskakująco rozmieszczonych systemów przeciwlotniczych. Ukraińskie lotnictwo, odpowiadające też za naziemną obronę przeciwlotniczą wyższego szczebla, wprost zapisało na swoje konto zestrzelenie A-50U i Ił-22. Natomiast głównodowodzący ukraińskiego wojska, generał Walerij Załużny, podziękował na Telegramie przeciwlotnikom i zamieścił krótką animację najpewniej będącą zrzutem ekranu ukraińskiego systemu kontroli przestrzeni powietrznej.

Widać na niej trasy przemieszczania się kilku wykrytych samolotów nad Morzem Azowskim. Jeden w pewnym momencie gwałtownie zmienia kurs, traci wysokość i znika z radaru. Drugi zmienia kurs na południowy w ogólnym kierunku między innymi Anapy, traci wysokość i wykonując chaotyczne zmiany kierunku, znika z radaru nad centralnym Morzem Azowskim. Być może to autentyczny zapis wydarzeń z nocy oczami ukraińskich przeciwlotników, ale być może manipulacja. Tak samo jak zapisanie sobie na konto zestrzelenia Ił-22, podczas gdy dowody wskazują na jego przetrwanie.

Oficjalnie rosyjskie wojsko nie odniosło się do tych wydarzeń. Tradycyjnie najpewniejszym dowodem w takich sytuacjach są informacje na temat pogrzebów. Na pokładzie A-50U powinno być co najmniej kilkunastu doświadczonych i wyspecjalizowanych oficerów. Jeśli w najbliższych tygodniach w rosyjskiej sieci pojawią się informacje na temat pogrzebów członków 144. pułku lotnictwa stacjonującego w bazie Iwanowo Północ w centralnej Rosji, to będzie pewność co do losu A-50U. To jedyna jednostka wykorzystująca te maszyny. Z czasem Ukraińcy najpewniej powiedzą też coś więcej na temat swojej wersji wydarzeń.