Andrzej Duda i Donald Tusk spotkali się 15 stycznia w Pałacu Prezydenckim. Światowe media zwróciły uwagę, że do rozmowy doszło tuż po zaostrzeniu sporu między rządem a prezydentem. Zdaniem zagranicznych obserwatorów dalsza eskalacja konfliktu politycznego w Polsce może mieć poważne konsekwencje dla naszego kraju.

Zobacz wideo Tusk przypomniał, jak PiS wprowadzał swoje zmiany w TVP. "Działania niekonstytucyjne"

Media komentują spotkanie Tuska i Dudy. "Nie dali sygnałów, że są gotowi, aby się wycofać"

Portal Politico stwierdził, że "wojna polityczna w Polsce przybiera na sile". Podkreślono przy tym, że "ani premier Donald Tusk, ani prezydent Andrzej Duda nie dali żadnych sygnałów, że są gotowi, aby wycofać się z konfliktu politycznego między nimi". Agencja Reutera przekazała, że "różnice między nowym rządem a głową państwa przerodziły się w otwarty konflikt w burzliwych pierwszych tygodniach kohabitacji".

Zagraniczni dziennikarze zauważyli, że spór zaostrzył się po decyzji ministra sprawiedliwości Adama Bodnara z 12 stycznia, gdy pozostawił on w stanie spoczynku prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, a p.o. prokuratora krajowego uczynił Jacka Bilewicza. Wspomnieli również, że istotne znaczenie w kontekście konfliktu w Polsce ma walka o kontrolę nad mediami publicznymi.

Andrzej Duda i Donald Tusk toczą spór, który "grozi skierowaniem instytucji przeciwko sobie"

Zdaniem "Financial Times" spór prezydenta z premierem "grozi wykolejeniem prounijnej agendy Tuska i skierowaniem instytucji państwowych przeciwko sobie" oraz powstaniem "dwuwładzy". Dziennik przytoczył opinię inwestora i felietonisty Pawła Konzala, który zauważył, że przechodzenie od jednego kryzysu do drugiego stwarza niebezpieczeństwo doprowadzenia do głębokiego podziału skutkującego utworzeniem "podwójnego państwa".