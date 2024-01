Finlandia przedłuża decyzję ws. zamknięcia granic z Rosją. "Do trzech tysięcy migrantów czeka na wjazd"

"Helsinki Times" poinformowało w poniedziałek 15 stycznia, że rząd podjął decyzję o przedłużeniu zamknięcia przejść granicznych z Rosją do 11 lutego 2024 roku. Przypomnijmy, że zaczęła zamykać przejścia graniczne już w listopadzie. - Opierając się na informacjach zebranych przez władze, jest bardzo prawdopodobne, że działania Rosji w zakresie wpływu hybrydowego zostaną wznowione i rozszerzone. (...) Dlatego uważamy za konieczne utrzymanie zamkniętej wschodniej granicy - oświadczyła Mari Rantanen, fińska ministerka spraw wewnętrznych. Helsinki oskarżają Moskwę o wykorzystywanie migrantów do destabilizacji sytuacji na fińsko-rosyjskich przejściach granicznych.

Granica fińsko-rosyjska. Tysiące migrantów czeka na otwarcie przejść

Tymczasem fińskie radio Yle poinformowało, że do trzech tysięcy migrantów czeka na wjazd do Finlandii z Rosji. Fińska Straż Graniczna zatrzymała czterech mężczyzn pochodzących z Syrii w pobliżu przygranicznego miasta Parikkala w Południowej Karelii w ubiegłą środę pod zarzutem próby nielegalnego wjazdu do kraju. Obecnie znajdują się w ośrodku Joutseno w Lappeenrancie.

Migranci przekazali, że znaleźli "przemytnika" za pośrednictwem aplikacji Telegram. Każdy z nich zapłacił mu sześć tysięcy euro za przejazd do Finlandii. Podróż rozpoczęła się w Petersburgu, skąd dwie taksówki przywiozły ich pod granicę. "W tym momencie powiedziano im, że będą musieli przekroczyć granicę na własną rękę, przez las. Nie wiedzieli, że Finlandia zamknęła swoje granice z Rosją i myśleli, że wjadą do Finlandii przez punkt kontrolny" - opisuje radio Yle.

Twierdzili, że szli przez las przez około osiem godzin, aż dotarli do Finlandii. Nie mieli ze sobą jedzenia ani wody i używali GPS w swoich telefonach, aby znaleźć drogę.

Operacja na granicy z Finlandią. "Rosja sprowadza migrantów w pobliżu strefy kontroli granicznej"

Władze rosyjskie zezwalały niektórym migrantom na wjazd do strefy przygranicznej między Finlandią a Rosją bez niezbędnych dokumentów. W listopadzie ubiegłego roku opisywaliśmy, że pojawiło się nagranie, na którym widać operację "zaaranżowaną przez Rosjan" przy granicy. Widać było na nim, jak ludzie przemieszczają się w kierunku Finlandii. "Operacja jest zaaranżowana przez władze rosyjskie. Ci ludzie nie mogliby poruszać się w strefie kontroli granicznej, gdyby Rosjanie im na to nie pozwolili" - pisał wówczas analityk wojskowy Emil Kastehelmi.

"Rosja sprowadza migrantów w pobliżu strefy kontroli granicznej, gdzie otrzymują rowery. Na filmie widać, jak rowery są wyładowywane z pojazdu. Nie ma Rosjan próbujących przekroczyć granicę. Wysyłają ludzi bez wymaganych dokumentów podróży z krajów takich jak Jemen, Somalia i Syria" - napisał analityk i dodał, że "Rosja wykorzystuje ludzi w środku zimy". Jak stwierdził Kastehelmi, celem Moskwy jest zdestabilizowanie sytuacji na granicy i w społeczeństwie. "Finlandia jest gotowa zamknąć całą wschodnią granicę, jeśli zajdzie taka potrzeba" - zaznaczył analityk.