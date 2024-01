O wymianach jeńców pomiędzy Ukrainą a Rosją pisaliśmy już wielokrotnie w ubiegłym roku. Aż do lata 2023 roku kraje regularnie przekazywały sobie wojskowych i cywilów. Jak poinformował w rozmowie z Onetem szef ukraińskiej służby prasowej sztabu koordynacyjnego ds. traktowania jeńców wojennych Petro Jacenko, opóźnienia we współpracy na rzecz schwytanych obywateli pojawiły się po stronie rosyjskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo A-50U, cenny, rosyjski latający radar, który został zestrzelony przez Ukraińców 14 stycznia 2024 roku

Wymiany jeńców pomiędzy Ukrainą a Rosją. "Chcieli podburzyć nasze społeczeństwo"

Choć problem miał początkowo leżeć w organizacji, na jaw wyszło, że wstrzymanie wymian jest celowym działaniem. Rosjanie mieli bowiem telefonować do krewnych pojmanych obywateli Ukrainy i przekazywać, że to ich państwo utrudnia proces przekazania jeńców. - Uważamy, że w ten sposób chcieli podburzyć nasze społeczeństwo - ocenił Jacenko. Jednocześnie podkreślił, że ukraiński rząd robi wiele na rzecz udzielania pomocy i przekazywania informacji w tym zakresie, a także, w przeciwieństwie do Rosji, współpracuje z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża.

Jednym z przejawów łamania przez Rosję międzynarodowego prawa humanitarnego ma być podejmowanie prób werbowania w swoje szeregi pojmanych Ukraińców. Schwytani ludzie nie mają także szans na normalną opiekę medyczną czy pobyt w obozie jenieckim, ponieważ tego typu instytucje nie istnieją na terenie Rosji. Brakuje także specjalnych organów, które nadzorowałyby proces ich przetrzymywania, a obywatele Ukrainy trafiają do rozproszonych po całym kraju więzień, gdzie nierzadko dzielą przestrzeń z prawdziwymi przestępcami.

Jeńcy ukraińscy schwytani przez Rosjan "nie mogą spać", "są celowo głodzeni"

- Ludzie są celowo głodzeni. (...) Nie mogą spać, są budzeni o trzeciej nad ranem i zmuszani do stania przez kilka godzin - opisywał Jacenko. - Codzienne rażenie prądem elektrycznym. (...) Do tego dochodzą tortury psychiczne. Wojskowi nie mogą kontaktować się ze swoimi rodzinami. Nie wiedzą, co tak naprawdę dzieje się w Ukrainie. (...) Jednocześnie ciągle mówi się im, że Ukraina przegrała i nikt nie próbuje ich wymienić, a oni nie mają już domu - dodał.

Jak się okazuje to Rosja, a nie Ukraina, tworzy listy ukraińskich jeńców dostępnych do wymiany. Strony konfliktu przedstawiają spisy osób, które przebywają u nich w niewoli, a następnie na tej podstawie zapadają decyzje o ostatecznych wymianach. - Gdybyśmy dali Rosjanom listę, to zdecydowaliby, że ci ludzie, których wskazaliśmy, są szczególnie cenni. I zaczęliby nas szantażować - tłumaczył Jacenko.

Kolejny sukces Ukraińców? Jeden z rosyjskich A-50U miał przejść do historii

Jednym z najnowszych sukcesów ukraińskiego wojska ma być zestrzelenie samolotu A-50U. Maszyna pełni funkcję latającego radaru i stanowiska dowodzenia. Dzięki jej wykorzystaniu możliwe staje się celniejsze naprowadzanie rakiet dalekiego zasięgu typu powietrze-powietrze R-37M. Samolot, choć bardzo przydatny, jest jednym z rzadszych modeli spotykanych po stronie rosyjskiej. Uszkodzeniu miał ulec także Ił-22M, czyli samolot rozpoznawczy. Żadna ze strat nie została jednak jeszcze potwierdzona przez Rosję.