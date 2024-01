Bundeswehra ma przygotowywać się na scenariusz eskalacji konfliktu między NATO a Rosją - wynika z tajnego dokumentu, do którego dotarł niemiecki tabloid "Bild". Zgodnie z raportem omawianym przez dziennikarzy wydarzenia, które doprowadzą do zaognienia sytuacji między zachodnim sojuszem a Kremlem, miałyby rozpocząć się już w lutym tego roku.

Tajny raport: Wojsko niemieckie szykuje się na możliwy konflikt z Rosją

Według doniesień dziennikarzy raport niemieckiego Federalnego Ministerstwa Obrony ma prezentować możliwy rozwój konfliktu między Rosją oraz sojuszem państw zachodnich. Zarówno potencjalne działania Kremla, jak i kroki, które podjęłoby NATO, miały zostać precyzyjnie opisane, miesiąc po miesiącu. Niemiecki dziennik wskazuje, że eskalacja konfliktu miałaby poskutkować wysłaniem kilkuset tysięcy żołnierzy NATO na wschodnią flankę Sojuszu już wiosną 2025 roku.

Scenariusz, na który przygotowuje się Bundeswehra, ma zakładać, że Rosja już w lutym tego roku wcieli do wojska kolejne 200 tys. osób. Nowa fala mobilizacji miałaby zostać wykorzystana w wiosennej ofensywie przeciwko Ukrainie. Jednocześnie w okresie letnim Rosja miałaby zacząć dopuszczać się otwartej agresji wobec państw zachodnich. Pośród działań Kremla znaleźć miałyby się między innymi cyberataki na infrastrukturę.

We wrześniu Kreml miałaby rozpocząć zakrojone na szeroką skalę manewry z udziałem 50 tys. żołnierzy na zachodnich obszarach Rosji oraz na Białorusi. Koniec 2024 roku przynieść miałby natomiast rosyjską inwazję na tereny zachodniej Ukrainy.

Konflikt NATO z Rosją. Pierwsze starcia mogłyby wybuchnąć na przesmyku suwalskim?

Niemiecki raport wskazuje, że eskalacja konfliktu na Ukrainie oraz prowokacje wobec zachodu wiązałyby się z ryzykiem wywołania starć na terytorium Polski. Omawiany przez "Bild" dokument wskazuje, że w październiku 2024 roku Kreml planuje rozmieszczenie rosyjskiego wojska oraz pocisków średniego zasięgu w obwodzie królewieckim.

Kolejnym krokiem miałoby być dążenie Rosji do zajęcia przesmyku suwalskiego, biegnącego między Polską a Litwą. Jedną z metod, którymi miałby posłużyć się Kreml, byłaby próba wywołania sztucznego konfliktu granicznego. Raport niemieckiego resortu zakłada, że stałoby się to w po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, co mogłoby utrudnić szybką reakcję strony amerykańskiej.

Działania strony rosyjskiej miałyby spotkać się z reakcją ze strony NATO. Sojusz odpowiedzieć miałby rozmieszczeniem około 300 tys. żołnierzy na wschodniej flance w maju 2025 roku. Celem tego działania miałoby być powstrzymanie Rosji przed atakiem na przesmyk suwalski z obwodu królewieckiego oraz terytoriów Białorusi.

Niemiecki resort obrony nie komentuje doniesień "Bilda". Dmitrij Pieskow: Fałszywe informacje

"Bild" skontaktował się z niemieckim resortem obrony, ale nie otrzymał konkretnego komentarza na temat omawianego raportu. "Mogę tylko powiedzieć, że rozważanie różnych scenariuszy, nawet tych bardzo mało prawdopodobnych, jest częścią codziennej działalności wojskowej, zwłaszcza podczas szkoleń" - przekazał rzecznik Federalnego Ministerstwa Obrony w rozmowie z dziennikarzami.

Same władze rosyjskie nie komentują doniesień niemieckiego dziennika. O raport Bundeswehry zapytany został między innymi rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. - Nie chcę komentować raportu "Bilda". Ten serwis informacyjny nie waha się przekazywać fałszywych informacji - mówił w wypowiedzi dla mediów, cytowanej przez Sputnika, rosyjską rządową agencję informacyjną.