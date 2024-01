Powrót Donalda Trumpa. Jest liderem prawyborów w Iowa, może liczyć na 50 proc. poparcia

W poniedziałek 15 stycznia w Stanach Zjednoczonych zaplanowano prawybory w stanie Iowa, czyli pierwsze starcie kandydatów ubiegających się o nominację Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich. Wyraźnym faworytem jest były prezydent Donald Trump. Prawyborom towarzyszy jednak spory element nieprzewidywalności, głównie z powodu ostrego ataku zimy.

USA. Pierwsze prawybory Republikanów w Iowa. Liderem Donald Trump

Mieszkańcy Iowa przyzwyczajeni są do ciężkich zim. W tym roku jednak spadło tam rekordowo dużo śniegu, a odczuwalna temperatura w dzień sięga nawet -35 st. Celsjusza. Taka pogoda sprzyja kandydatom, którzy mają najbardziej zdeterminowanych wyborców, a do tej grupy zdecydowanie zaliczają się zwolennicy byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. - Nie możesz zostać w domu. Nawet jak jesteś chory jak pies, nawet jakbyś miał potem umrzeć. To jest tego warte - wzywał do mobilizacji swoich wyborców Trump.

Głównymi rywalami Donalda Trumpa są były gubernator Florydy Ron DeSantis oraz była ambasadorka USA przy ONZ Nikki Halley. W wyścigu startuje także biznesmen Vivek Ramaswamy. - Nadszedł czas prawyborów. Wiem, że jest zimno, więc ubierzcie się ciepło, nie zapomnijcie o dowodach tożsamości i weźcie ze sobą przyjaciół. Możemy to zrobić. Dalej, do boju Iowa. Dokończmy tę robotę - to apel Nikki Halley do jej zwolenników. Według sondażu przeprowadzonego tuż przed prawyborami Donald Trump może liczyć na 48-50 procent poparcia, Nikki Halley na 20 procent, a Ron DeSantis na 16. Kolejne prawybory odbędą się 23 stycznia w New Hampshire. W tym stanie - według amerykańskich sondaży - walka będzie bardziej wyrównana.

USA. Chris Christie wycofał się z prawyborów prezydenckich

W poprzednim tygodniu z walki o nominację Partii Republikańskiej wycofał się były gubernator stanu New Jersey Chris Christie. Tłumaczył, że pozostając w wyścigu, zwiększyłby szanse Donalda Trumpa na zdobycie nominacji. Podczas spotkania ze swoimi zwolennikami w New Hampshire Chris Christie powiedział, że uznał, iż nie ma szans na zwycięstwo w walce o nominację. - Kampanie są prowadzone po to, by wygrać. Dlatego je prowadzimy. Dziś jest dla mnie jasne, że nie ma dla mnie drogi do zdobycia nominacji - powiedział.

Były gubernator New Jersey dał do zrozumienia, że biorąc dalszy udział w prawyborach, ułatwiłby Donaldowi Trumpowi zdobycie nominacji poprzez rozproszenie głosów jego przeciwników. "Chcę być pewien, że w żaden sposób nie umożliwię Donaldowi Trumpowi ponownego wyboru na prezydenta Stanów Zjednoczonych. I to jest ważniejsze niż moje osobiste ambicje" - powiedział. Chris Christie był najbardziej zagorzałym krytykiem Donalda Trumpa spośród kandydatów Partii Republikańskiej.

