Dania ma nowego króla. Prezydent Andrzej Duda złożył gratulacje. "Nie mogę się doczekać"

W pierwszym wystąpieniu z balkonu Pałacu Christiansborg w Kopenhadze 55-letni Fryderyk X dziękował królowej. - Na zawsze zostanie zapamiętana jako niezwykła władczyni. Jak niewielu, mojej matce udało się zjednoczyć ze swym królestwem - mówił nowy król.

Dania Fryderyk X złożył deklarację. Pocałunek wywołał aplauz tłumów

Fryderyk X zadeklarował, że ma nadzieję być władcą jednoczącym naród. Jak zapewniał, do tego zadania przygotowywał się przez całe życie i przyjmuje je z dumą, szacunkiem i wielką radością. - Potrzebuję całego wsparcia, jakie mogę uzyskać od mojej ukochanej żony, mojej rodziny, od was i od tego, co jest od nas większe. Stawiam czoła przyszłości z pewnością, że nie jestem sam. Związany i oddany Królestwu Danii - oświadczył Fryderyk X. Ostatnie słowa królewskiego wystąpienia to oficjalne motto nowego monarchy.

Aktu proklamacji Fryderyka X dokonała premier Danii Mette Frederiksen. - Bycie królową i królem to ogniwo w łańcuchu trwającym ponad tysiąc lat - powiedziała premier. - Kiedy jeden ustępuje, następny stoi w gotowości. A następca tronu, który teraz zostaje naszym monarchą, jest królem, którego znamy, królem, którego lubimy i królem, któremu ufamy - powiedziała Mette Frederiksen.

Aplauz zgromadzonych przed Pałacem Christiansborg tłumów Duńczyków wywołało nie tylko trzykrotne pojawienie się na balkonie całej rodziny królewskiej, ale i pocałunek nowego króla i królowej Marii. Małżonka monarchy pochodzi z Australii, para obchodzi w tym roku 20-lecie swojego małżeństwa. Mają czworo dzieci, a najstarszy syn, 18-letni Chrystian, został następcą tronu.

Dania ma nowego króla. Andrzej Duda składa gratulacje

Gratulacje nowemu królowi Danii złożył na portalu X prezydent Andrzej Duda. "Gratulacje dla Jego Królewskiej Mości Króla Danii Fryderyka X w dniu koronacji. Chciałbym także podziękować Jej Królewskiej Mości Królowej Małgorzacie II za jej inspirujące panowanie" - napisał prezydent. Dodał, że "Polska i Dania są bliskimi sąsiadami, wyznającymi te same wartości. Nie mogę się doczekać naszej przyszłej współpracy" - dodał Duda.

Choć duńska monarchia należy do najstarszych na świecie, to już od kilkuset lat nie są organizowane uroczystości koronacji. Ceremoniał ten został zniesiony w XVII wieku.

Ród królowej Małgorzaty II ma ponad 1000 lat. Jej przodkiem był prawdopodobnie już Gorm Stary, który urodził się w roku 958. Formalnie monarcha jest w Danii głową państwa, ale rzeczywista władza należy do wybranego demokratycznie parlamentu i rządu. Król lub królowa ma pozostawać ponad partyjną polityką i reprezentować naród wykonując tradycyjne obowiązki, od wizyt państwowych po obchody świąt narodowych. Duńska rodzina królewska aktywnie wspiera na całym świecie dyplomację, duński biznes oraz cele charytatywne.

Dania. Ceremonia koronacji nowego króla RITZAU SCANPIX / via REUTERS