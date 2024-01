Wybory prezydenckie na Tajwanie. Podano wstępne wyniki

Jak podają lokalne stacje telewizyjne, po wstępnym przeliczeniu głosów nowym prezydentem Tajwanu zostanie Lai Ching-te, znany także pod angielskim imieniem William Lai. Miał on zdobyć 40 proc. głosów, pokonując Ko Wen-je z Tajwańskiej Partii Ludowej (TPP) i Hou You-ih z Partii Nacjonalistycznej (KMT). Do tej pory zajmował stanowisko wiceprezydenta kraju.

Wybory prezydenckie na Tajwanie miały być "pierwszym poważnym przełomem geopolitycznym w 2024 roku"

Tajwańczycy ruszyli do lokali wyborczych w sobotę 13 stycznia o godz. 8 czasu lokalnego (1 nad ranem w Polsce). Do walki o fotel prezydencki stanęło trzech kandydatów: burmistrz Nowego Tajpej Hou You-ih z główej partii opozycyjnej Partii Nacjonalistycznej (KMT), przedstawiciel Tajwańskiej Partii Ludowej (TPP) Ko Wen-je i Lai Ching-te z Demokratycznej Partii Postępowej (DPP).

Obecna prezydentka kraju, Tsai Ing-wen, musi ustąpić 20 maja po zakończeniu drugiej (i zgodnie z prawem ostatniej) kadencji. Jej następca będzie sprawował urząd przez następne cztery lata. W tym roku Tajwańczycy po raz pierwszy zadecydują także o podziale mandatów w Yuanie Legislacyjnym, czyli jednozibowym parlamencie. Zasiada w nim 113 polityków.

Politico określiło tegoroczne wybory na Tajwanie "pierwszym poważnym przełomem geopolitycznym na świecie w 2024 roku". Demokratyczna Partia Postępowa, która najprawdopodobniej po raz trzeci wygrała wybory, dąży do niepodległości wyspy i utrzymuje bliskie stosunku ze Stanami Zjednoczonymi i Europą, co nie podoba się Chinom. Pekin natomiast chciałby przejąć kontrolę nad Tajwanem.

Kim jest William Lai? To on najprawdopodobniej zwyciężył w wyborach prezydenckich

Lai Ching-te od 2020 roku był wiceprezydentem u boku Tsai Ing-wen. W jednym z wywiadów określił siebie jako "pragmatycznego pracownika na rzecz niepodległości Tajwanu". Stanowczo opowiadał się za wzmocnieniem stosunków ze Stanami Zjednoczonymi i innymi przedstawicielami państw demokratycznych. Jednak w tracie kampanii prezydenckiej zdystansował się od tak radykalnych przekonań. Opowiadał się za utrzymaniem dotychczasowego status quo. Nie wystarcza to jednak Pekinowi, który uważa Lai za "większego separatystę niż Tsai". Mimo to kandydat DPP w wyborach prezydenckich przekonywał, że byłby otwarty na rozmowy z Xi Jinpingiem. Kiedy zapytano go o to, co powiedziałby chińskiemu przywódcy na spotkaniu, odparł: Poradzę mu, aby się uspokoił, nie był tak zestresowany. Pokój jest dobry dla wszystkich - cytuje "The Washington Post".