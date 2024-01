Politycy od Orbana apelują do KE ws. Polski. "Oburzające podwójne standardy"

Rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer został zapytany podczas konferencji prasowej 10 stycznia o kwestię zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Nie będziemy się wypowiadać na temat konkretnych wydarzeń w państwach członkowskich UE - powiedział. - W tym przypadku też się nie wypowiemy - dodał.

Na brak reakcji ze strony KE zareagowali europosłowie rządzącej na Węgrzech koalicji Fidesz-KDNP, którzy zwrócili się do Komisji Europejskiej ze specjalnym pismem. W swoim oświadczeniu sugerują, że gdyby do takiej sytuacji doszło w Budapeszcie za rządów Viktora Orbana, to Viera Jourova komisarz UE ds. wartości i przejrzystości "podjęłaby natychmiastowe działania". Tymczasem są zdania, że w Polsce dochodzi do "deptania praworządności przez rząd Donalda Tuska".

Według nich stanowisko KE jest "oburzającym podwójnym standardem". W swoim piśmie, które cytuje PAP, zaznaczają, że w ostatnich latach Komisja wielokrotnie krytykowała Węgry w kwestii praworządności i wolności prasy.

Europosłowie pytają również, w jaki sposób Komisja Europejska zamierza zapewnić poszanowanie praworządności. "Czy będzie ono mierzone tą samą miarą dla wszystkich państw członkowskich, niezależnie od ich rządów i stanowisk politycznych?" - zastanawiają się węgierscy politycy.

Jeszcze w środę rzecznik Komisji wypowiedział się o kwestii praworządności. - Co roku publikujemy sprawozdanie na ten temat. Tam jest przedstawiana analiza. Czasami mamy pewne wątpliwości co do procesów w pewnych państwach członkowskich. Nie odnosimy się jednak do żadnych konkretnych, jednostkowych przypadków - dodał Eric Mamer.

Eurodeputowani Fideszu od 2021 roku nie należą do żadnej z grup politycznych PE. Wcześniej zasiadali we frakcji Europejskiej Partii Ludowej (EPL), jednak odeszli z niej, uprzedzając prawdopodobne wykluczenie.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika

Politycy Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tak zwaną aferą gruntową. Obaj kwestionowali orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Zostali zatrzymani we wtorek wieczorem podczas pobytu w Pałacu Prezydenckim i po krótkim pobycie w areszcie trafili do zakładów karnych. W czwartek prezydent Andrzej Duda wszczął postępowanie ułaskawieniowe wobec obu polityków PiS.