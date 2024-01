Ukraińcy z opóźnieniem wgryzają się w glebę, naśladując Rosjan. Już nie ma śmiechów z betonowych piramidek

Rok temu powszechnie panującym przekonaniem było to, że ukraińskie wojsko szykuje się do poważnej kontrofensywy wiosną lub latem. Choć zimą to jeszcze Rosjanie byli w natarciu i stopniowo zajmowali Bachmut. Dzisiaj o żadnej ukraińskiej kontrofensywie nie ma spekulacji. Wręcz przeciwnie, Ukraińcy otwarcie szykują się do długotrwałej obrony i zamrożenia przebiegu linii frontu, przy jednoczesnych staraniach o odbudowę i rozbudowę potencjału wojska.

Na froncie Rosjanie wytracili impet

Obserwując wydarzenia na froncie w ciągu ostatnich dwóch tygodni, praktycznie nie dało się zauważyć istotnych zmian. Choć jest jeden interesujący rejon na mapie, który jeszcze na początku grudnia wydawał się względnie statyczny. To obszar na zachód od Doniecka, w okolicy miejscowości Marinka i Nowomychajliwka. Tą pierwszą Rosjanie zdołali opanować w całości pod koniec grudnia po ciężkich walkach praktycznie od początku wojny. Ta druga jest położona 9 kilometrów na południe i ciągle jest pod kontrolą Ukraińców.

Po utorowaniu sobie drogi przez Marinkę Rosjanie kontynuowali nacisk w tej okolicy i odnotowali pewne sukcesy, idąc dalej na zachód. Natomiast choć pod Nowomychajliwkę podeszli jeszcze w grudniu, to ciągle nie mogą dotrzeć do zabudowań. Okładają więc intensywnie wieś ogniem artylerii i bombami lotnictwa. Choćby 10 stycznia miało tam spaść około 20 tych drugich, co jak na warunki tej wojny i relatywnie mały obszar walk jest istotnym natężeniem bombardowania.

Nie sposób nazwać tych wydarzeń dużą i dynamiczną ofensywą, jednak na przestrzeni ostatniego miesiąca ta okolica skupiła na sobie znacznie więcej uwagi Rosjan niż wcześniej. Pomaga im to, że jest blisko do Doniecka ze względnie dobrą infrastrukturą, co ułatwia pracę logistyce.

Sytuacja w rejonie Marinki i Nowomychajliwki. Obie wsi w centralnej części mapy. Donieck w prawym górnym rogu Fot. map.ukrdailyupdate.com

Podobne liczby bomb spadają na odległą o 30 kilometrów na północny wschód Awdijiwkę i jej okolice. Od początku roku jest to codziennie około 20 ładunków. Toczą się tam niezmiennie ciężkie walki, jednak już od niemal miesiąca Rosjanie nie odnotowują istotniejszych postępów. Ich ofensywa ewidentnie wytraciła impet i w aktualnych warunkach nie zanosi się na powtórkę Bachmutu.

Choć sytuacja Ukraińców pozostających w częściowym okrążeniu w samej Awdijiwce nie jest łatwa. Kilka nielicznych przejezdnych dróg oraz traktów służących do zaopatrzenia jest pod obserwacją i pojawia się coraz więcej rosyjskich dronów FPV wyposażonych w kamery termowizyjne, które są w stanie przeprowadzać ataki w nocy. Dotychczas ciemności były osłoną przed wszędobylskimi "komarami" polującymi na samochody z zaopatrzeniem i rannymi, ale teraz się to zmienia. Dodatkowo Rosjanie mają celowo bombardować ciężkimi bombami drogi zaopatrzeniowe w celu zniszczenia ich nawierzchni i utrudnienia przejazdu.

Kolejny rejon intensywniejszych walk to północ w rejonie Kupiańska. Rosjanie mają tam niezmiennie próbować zająć wieś Synkiwka i zbliżyć się do miasta od wschodu oraz północnego wschodu. Bez powodzenia. Wręcz przeciwnie, ukraińskie brygady walczące w tym rejonie regularnie wrzucają do sieci makabryczne nagrania rosyjskich ataków prowadzonych zazwyczaj siłami kilku czołgów i bojowych wozów piechoty, oraz 10-30 piechurów, którzy kończą marnie za sprawą min, artylerii oraz dronów.

Podobnie kilkadziesiąt kilometrów na południe w rejonie Kreminnej, gdzie Rosjanie próbują kontynuować sukcesy z grudnia w nacieraniu na wsie Terny i Jampoliwka. Od dwóch tygodni bez powodzenia. Podobnie wygląda sytuacja kilkadziesiąt kilometrów dalej na południe w rejonie Bachmutu. W grudniu Rosjanie mieli zauważalne sukcesy na północ od miasta, ale ostatnie dwa tygodnie to zastój. Choć stąd też nie brakuje nagrań mało udanych ataków i rosyjskich żołnierzy umierających w lejach oraz okopach.

Analogicznie jest kilkaset kilometrów dalej na Zaporożu w rejonie Robotyne, na terenach zajętych podczas nieudanej ukraińskiej letniej kontrofensywy. Rosjanie mieli tu w grudniu zauważalne sukcesy, ale w nowym roku jak na razie nie mają podobnego szczęścia. Obie strony przeprowadzają niewielkie ataki i kontrataki, ale bez istotnych zmian w kontroli terenu.



Przykład jednego takiego rosyjskiego ataku. Czołg unieruchomiony miną i dobity dronem. Podobnie dwa transportery opancerzone/bojowe wozy piechoty. Straty w ludziach nieznane

Ostatnie miejsce zauważalnie intensywniejszych walk to Dniepr i ukraiński przyczółek na wschodnim brzegu w rejonie wsi Krynki. Ukraińcy zaczęli tam przerzucać większe siły w październiku, początkowo zaskakując bardzo słabe rosyjskie oddziały w tym rejonie. Do wsparcia ukraińskiej piechoty morskiej skoncentrowano tam znaczne siły pododdziałów zajmujących się walką dronową, które zadawały i zadają Rosjanom próbującym zlikwidować przyczółek bolesne straty.

Jednak już od ponad miesiąca utrzymywanie pozycji na wschodnim brzegu jest poddawane w wątpliwość przez samych Ukraińców. Rosyjskie wojsko skierowało w ten rejon posiłki, które ograniczyły teren działania ukraińskich morpiechów (skrótowo piechota morska) do skraju wsi od strony rzeki. Rosjanie nie są w stanie osiągnąć całkowitego zwycięstwa i szturmując ukraińskie pozycje, ponoszą straty.

Jednak Ukraińcy też są w ciężkiej sytuacji. Rosjanie, używając dronów FPV z termowizją, polują na ich łodzie próbujące transportować przez Dniepr ludzi i zaopatrzenie pod osłoną nocy. Wywiezienie rannych z rosyjskiego brzegu i rotowanie żołnierzy wyczerpaną walką ma być wielkim wyzwaniem. Przyczółek ratuje właściwie tylko upór i wsparcie artylerii oraz dronów z drugiego brzegu. Nie brakuje więc głosów poddających w wątpliwość trwanie na nim. Dyskusja podobna jak rok temu odnośnie do sensu obrony Bachmutu. I tak jak wtedy, nie ma dość danych, aby móc to obiektywnie ocenić. Nie widać jednak szansy, aby finał mógł być inny niż wycofanie się Ukraińców na swój brzeg.

Ukraiński przyczółek w Krynkach. Kolor niebieski oznacza kontrolę Ukraińców. Widać, jak niewielki to obszar Fot. map.ukrdailyupdate.com

Ukraińcy narzekali na brak przygotowanych umocnień

Porzucenie przyczółka w Krynkach będzie wręcz konieczne, jeśli Ukraina naprawdę chce realizować deklarowane przejście do strategicznej obrony i położenie ciężaru na oszczędzanie własnych sił. Ukraińcy deklarują to już od końca listopada. Pada wiele słów o tym, że mają zostać znacząco rozbudowane umocnienia na zapleczu linii frontu, w podobny sposób jak zrobili to Rosjanie na przestrzeni ostatniego roku. Im umożliwiło to ustabilizowanie sytuacji po porażkach w 2022 roku i powstrzymanie ukraińskiej ofensywy w 2023. Teraz Ukraińcy chcą w podobny sposób schronić się za umocnieniami i dać sobie czas na odtworzenie sił, lepsze ich wyszkolenie, przeprowadzenie nowej fali mobilizacji i poradzenie sobie z problemem braku amunicji.

Konieczność wkopywania się w ziemię jest powtarzana przez frontowych weteranów jak mantra. Kiedy się nie poruszasz, kop, jeśli chcesz żyć. Do niedawna ukraińskie wojsko nie prowadziło jednak szeroko zakrojonego programu budowy umocnień. Nie licząc tego, co robiono na linii zawieszenia broni w Dobasie w latach 2014-2022.

W realiach otwartej wojny obowiązek budowy umocnień spadał na oddziały broniące danego odcinka. Same sobie miały budować okopy, ziemianki i stanowiska ogniowe. Ze względu na braki kadrowe, braki specjalistycznego sprzętu i zaangażowanie w walkę, zazwyczaj robiono więc niezbędne minimum. Oznaczało to istnienie umocnień na pierwszej linii, ale brak rozbudowanych fortyfikacji zapasowych na drugiej czy trzeciej linii, do których można by się wycofywać w przypadku konieczności odwrotu.

Narzekania na to były głośne zwłaszcza na początku rosyjskiej ofensywy na Awdijiwkę, kiedy Ukraińcy stracili część pierwszej linii obrony na północ od miasta i nie mieli pozycji zapasowych, ani przygotowanych pól minowych. Mocno kontrastuje to z działaniami Rosjan, którzy na większości frontu w ciągu roku zbudowali wielowarstwowy system fortyfikacji polowych i minowali teren jak szaleni.

Rosyjski atak w lasach Kremiennej z perspektywy pierwszej osoby. Jeden ukraiński pocisk kasetowy skończył go zanim się na dobre zaczął

Były śmiechy, jest naśladowanie

Być może ukraińskie przywództwo nie chciało przeznaczać środków na taki cel, mając nadzieję, że front uda się ruszyć, więc po co go znacznym nakładem sił betonować. Teraz najwyraźniej takich nadziei już nie ma. Ukraińcy nie podają szczegółowych informacji na temat swojego programu budowy umocnień. Z oszczędnych pokazów dla mediów wiadomo, że fortyfikacje są budowane przy granicy z Rosją w obwodach, gdzie aktualnie poważniejszych walk nie ma. Stamtąd zdjęcia i nagrania pokazywał kilka razy Dowódca Sił Połączonych generał Serhij Najew. Dodatkowo pod koniec grudnia grupę dziennikarzy, w tym z agencji Reutera, zabrano na budowę umocnień w niesprecyzowanej okolicy Kupiańska.

Ze zdjęć i nagrań wyłania się obraz prac niemal lustrzanych do tych, które rok temu wykonywali Rosjanie. Najpierw bariera z tak zwanych "smoczych zębów", czyli betonowych piramidek mających utrudnić ruch pojazdom, potem drut kolczasty, a kilkaset metrów dalej do tyłu okopy, pozycje ogniowe i ziemianki. Pomiędzy tym miny. Trudno w tej materii wymyślić coś nowego. Choć rok temu w sieci nie brakowało ironicznych komentarzy na temat jakości i sensu umocnień budowanych przez Rosjan.

Teraz nie brakuje wśród Ukraińców głosów, że trzeba było robić to samo już dawno temu. - Moim zdaniem większość tych barier powinna być zbudowana znacznie wcześniej. Najlepiej wiosną. To zajmuje zbyt wiele czasu - powiedział agencji Reutera ukraiński inżynier o kryptonimie "Jaszczurka". Inny dodawał, że wcześniej starano się nie stawiać zbyt dużych pól minowych, nie chcąc czynić ukraińskiej ziemi niebezpieczną na wiele lat. Nie ma jednak zbytnio alternatywy.

Budowa umocnień to dowód na to, że po stronie Ukraińców wygasły nadzieje na jakieś szybkie zwycięstwo i zapanowało przekonanie o nieuchronności wieloletniego konfliktu. Chcąc naprawdę przejść do obrony w oparciu o rozbudowane i korzystnie umieszczone linie umocnień, ukraińskie wojsko będzie musiało się jednak w pewnych miejscach samo cofnąć. Porzucić na przykład Awdijiwkę, przyczółki na Dnieprze, włamanie pod Robotyne czy tereny na wschód od rzeki Żerebiec (czyli cofnąć się kilkanaście-kilkadziesiąt kilometrów w rejonie Kupiansk-Swatowe-Kreminna).

Byłyby to decyzje trudne politycznie, ale w praktyce nie zmieniające sytuacji strategicznej. Najpierw trzeba jednak zbudować te umocnienia, a jak na razie nie ma dowodów na jakiś szeroko zakrojony program budowlany na zapleczu aktywnego frontu. Powinien być dobrze widoczny z kosmosu, ale na razie nie został dostrzeżony.