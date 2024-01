Atak USA i Wielkiej Brytanii na cele w Jemenie. Jest reakcja NATO. "Politico": UE chce wysłać okręty

"Te ataki zagroziły amerykańskiemu personelowi, cywilnym marynarzom, handlowi oraz wolności żeglugi" - napisał prezydent USA Joe Biden, zwracając przy tym uwagę na straty między innymi dla międzynarodowego handlu, spowodowane działaniami rebeliantów.

Telewizja rebeliantów Huti - Al-Masirah - podała, że ataki skierowano na lotniska, bazę lotniczą i inne cele militarne. Zaatakowane zostały też cele w stolicy kraju, Sanie gdzie, według relacji świadków, słychać było kilka eksplozji.Szef dyplomacji rządu Huti Hussajn Al-Ezzi powiedział, że w ataku uczestniczyły amerykańskie i brytyjskie okręty, łodzie podwodne i myśliwce. Według Amerykanów użyto rakiet Tomahawk. "Ameryka i Wielka Brytania muszą się przygotować na to, że zapłacą wysoką cenę i poniosą najgorsze konsekwencje tej jawnej agresji" - dodał Hussajn Al-Ezzi. Rzecznik ruchu Huti Mohammed Abdulsalam zapowiedział, że brytyjsko-amerykańskie uderzenie nie zastraszy jego ruchu i zapowiedział dalsze ataki na statki na Morzu Czerwonym.

Ataki potępił Iran, który uznał je za naruszenie spójności terytorialnej Jemenu i złamanie prawa międzynarodowego. W podobnym tonie wypowiedział się libański Hezbollah.

Atak USA i Wielkiej Brytanii na cele w Jemenie. Jest reakcja NATO. UE chce wysłać okręty

NATO w piątek stwierdziło, że dowodzone przez USA ataki na jemeńską Huti miały na celu ochronę żeglugi przez Morze Czerwone i wezwało Iran do "powściągnięcia swoich pełnomocników" - informuje agencja AFP.

"Te ataki miały charakter defensywny i miały na celu zachowanie wolności żeglugi na jednym z najważniejszych szlaków wodnych świata. Ataki Huthi muszą się zakończyć" – powiedział Dylan White, rzecznik sojuszu północnoatlantyckiego, cytowany przez agencję informacyjną.

Unia Europejska planuje wysłać co najmniej trzy okręty wojenne, aby chronić statki na Morzu Czerwonym przed atakami rebeliantów Huti z Jemenu - informuje z kolei "Politico". Według dokumentu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, do którego miał dotrzeć portal. Wspólnota powinna rozpocząć nową operację, która działałaby na szerokim obszarze - od Morza Czerwonego po Zatokę Perską. Operacja mogłaby rozpocząć się pod koniec lutego. W dokumencie stwierdzono, że w działaniach uczestniczyłyby co najmniej trzy niszczyciele lub fregaty przeciwlotnicze o zdolnościach wielozadaniowych przez co najmniej rok.

Atak na cele w Jemenie. USA: Uderzono w 60 obiektów

Według amerykańskiego dowództwa wojskowego uderzono łącznie w 60 obiektów. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden mówił wcześniej, że odpowiedź wspólnoty międzynarodowej na ataki Huti była "zjednoczona i zdecydowana". Przypomniał między innymi, że rebelianci byli ostrzegani, że jeśli nie zaprzestaną atakować statków, to poniosą konsekwencje.

Joe Biden zaznaczył, że nocne uderzenia na cele w Jemenie były "działaniami defensywnymi". "Te uderzenia są jasnym sygnałem, że Stany Zjednoczone i nasi partnerzy nie będą tolerować ataków na nasz personel i zezwalać wrogim siłom, by zagrażały wolności żeglugi na jednym z najbardziej kluczowych na świecie szlaków handlowych. Nie będę się wahał, by zlecać podejmowanie dalszych działań w celu ochrony naszych ludzi i wolnego handlu międzynarodowego" - napisał Joe Biden.

Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak potwierdził, że uderzenia na Jemen przeprowadzało także lotnictwo brytyjskie. Jak przekazał, ich celem były instalacje wojskowe, używane przez rebeliantów Huti. "Wielka Brytania zawsze będzie stawać w obronie wolności żeglugi i wolnego handlu" - zaznaczył szef brytyjskiego rządu. Uderzenia na terenie Jemenu określił mianem "ograniczonych, koniecznych i proporcjonalnych". Podkreślił, że nie można było pozwolić na kontynuowanie ataków na statki na Morzu Czerwonym. Premier Rishi Sunak wezwał też członków ruchu Huti do zaprzestania ataków i podjęcia kroków w celu deeskalacji.

Wspierani przez Iran rebelianci Huti twierdzą, że statki na Morzu Czerwonym obrali za cel jako wyraz wsparcia dla Palestyńczyków w obliczu izraelskiego bombardowania w Gazie. Część komentatorów zwraca jednak uwagę, że Huti działają w interesie i za pieniądze Iranu.

Morze Czerwone to jeden z najbardziej ruchliwych szlaków wodnych na świecie. Działania rebeliantów zmuszają statki do kursowania dłuższymi trasami.