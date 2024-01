USA i Wielka Brytania zaatakowały cele na terenie Jemenu. Biden: Nie będę się wahał

Wojska Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, przy wsparciu Australii, Bahrajnu, Kanady i Holandii, przeprowadziły uderzenia na obiekty w Jemenie, które były wykorzystywane przez rebeliantów z ruchu Huti do stwarzania zagrożenia dla międzynarodowej żeglugi. Była to odpowiedź na ataki Huti na statki na Morzu Czerwonym, przeprowadzane również - pierwszy raz w historii - z wykorzystaniem pocisków balistycznych. Według amerykańskiego dowództwa wojskowego uderzono łącznie w 60 obiektów.

USA i Wielka Brytania zaatakowały cele w Jemenie. Powodem ataki Huti na statki

W oświadczeniu prezydenta USA czytamy, że są one bezpośrednią odpowiedzią na bezprecedensowe ataki Huti. "Te ataki zagroziły amerykańskiemu personelowi, cywilnym marynarzom, handlowi oraz wolności żeglugi" - napisał Joe Biden, zwracając przy tym uwagę na straty między innymi dla międzynarodowego handlu, spowodowane działaniami rebeliantów.

Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że odpowiedź wspólnoty międzynarodowej na nierozważne ataki Huti była "zjednoczona i zdecydowana". Przypomniał między innymi, że rebelianci byli ostrzegani, że jeśli nie zaprzestaną atakować statków, to poniosą konsekwencje.

Joe Biden zaznaczył, że nocne uderzenia na cele w Jemenie są "działaniami defensywnymi". "Te uderzenia są jasnym sygnałem, że Stany Zjednoczone i nasi partnerzy nie będą tolerować ataków na nasz personel i zezwalać wrogim siłom, by zagrażały wolności żeglugi na jednym z najbardziej kluczowych na świecie szlaków handlowych. Nie będę się wahał, by zlecać podejmowanie dalszych działań w celu ochrony naszych ludzi i wolnego handlu międzynarodowego" - napisał Joe Biden.

Iran potępia, Rosja wzywa do zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ

Telewizja rebeliantów Huti, Al-Masirah, podała, że ataki skierowano na lotniska, bazę lotniczą i inne cele militarne. Zaatakowane zostały też cele w stolicy kraju, Sanie, gdzie według relacji świadków, słychać było kilka eksplozji. Szef dyplomacji rządu Huti Hussajn Al-Ezzi powiedział, że w ataku uczestniczyły amerykańskie i brytyjskie okręty, łodzie podwodne i myśliwce. Według Amerykanów użyto rakiet Tomahawk. "Ameryka i Wielka Brytania muszą się przygotować na to, że zapłacą wysoką cenę i poniosą najgorsze konsekwencje tej jawnej agresji" - dodał Hussajn Al-Ezzi. Rzecznik ruchu Huti Mohammed Abdulsalam przekazał, że brytyjsko-amerykańskie uderzenie nie zastraszy jego ruchu i zapowiedział dalsze ataki na statki na Morzu Czerwonym.

Ataki potępił Iran, który uznał je za naruszenie spójności terytorialnej Jemenu i złamanie prawa międzynarodowego. W podobnym tonie wypowiedział się libański Hezbollah. Z kolei Rosja wezwała do pilnego zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak potwierdził, że uderzenia na Jemen przeprowadzało także lotnictwo brytyjskie. Jak przekazał, ich celem były instalacje wojskowe, używane przez rebeliantów Huti. "Wielka Brytania zawsze będzie stawać w obronie wolności żeglugi i wolnego handlu" - zaznaczył szef brytyjskiego rządu. Uderzenia na terenie Jemenu określił mianem "ograniczonych, koniecznych i proporcjonalnych". Podkreślił, że nie można było pozwolić na kontynuowanie ataków na statki na Morzu Czerwonym. Premier Rishi Sunak wezwał też członków ruchu Huti do zaprzestania ataków i podjęcia kroków w celu deeskalacji.

"Zagrożenie dla życia niewinnych ludzi i globalnego handlu stało się tak wielkie, że działanie było konieczne" - tak brytyjski minister obrony komentuje na platformie X uderzenie Amerykanów i Brytyjczyków na pozycje rebeliantów Huti w Jemenie. "Co więcej, naszym obowiązkiem była ochrona statków i swobody nawigacji" - dodaje Grant Shapps.

Uderzenia na cele na terenie Jemenu były przeprowadzane przez lotnictwo oraz okręty wojenne. Zaatakowane zostały między innymi cele w stolicy kraju, Sanie gdzie, według relacji świadków, słyszalne było kilka eksplozji. W akcji wzięły cztery brytyjskie myśliwce Typhoon FGR4, wspierane przez tankowiec powietrzny Voyager. Cel numer 1: Bani, północno-zachodni Jemen. To stąd, jak twierdzi brytyjskie ministerstwo obrony, startowały drony. Cel numer dwa: lotnisko w mieście Abbs. Brytyjczycy przekonują, że to obok dronów startowały też pociski zagrażające statkom na Morzu Czerwonym. Ministerstwo obrony podkreśla, że zrobiło, co mogło, by chronić cywili i dodaje, że to właśnie dlatego atak nastąpił w nocy.

Holandia wsparła USA i Wielką Brytanię w atakach na Huti w Jemenie

Holandia wsparła Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię w atakach na cele wojskowe Huti w Jemenie. Ataki są odpowiedzią na ostrzeliwanie przez rebeliantów, wspieranych przez Iran, statków na Morzu Czerwonym. O wsparciu poinformował na portalu X odchodzący premier Holandii Mark Rutte oraz, w liście do parlamentu, ministrowie spraw zagranicznych i obrony.

Holandia, jako kraj tradycyjnie związany z żeglugą morską, przywiązuje dużą wagę do prawa swobodnego ruchu na morzach i wspiera tę ukierunkowaną operację - brzmi wpis Marka Ruttego. Odchodzący premier podkreślił, że działania amerykańsko-brytyjskie są zgodne z prawem do samoobrony.

Holandia zapewniła nieoperacyjne wsparcie wojskowe. Polega ono na oddelegowaniu jednego oficera sztabowego - poinformowali ministrowie spraw zagranicznych i obrony w liście do parlamentarzystów. Napisali, że amerykańsko-brytyjska operacja jest krótkotrwała i ograniczona w czasie, a jeśli Holandia otrzyma prośbę o zwiększenie zaangażowania, zostanie ona ponownie rozpatrzona. Ministrowie wyjaśnili, że rząd zdecydował się spełnić prośbę Waszyngtonu i Londynu o wsparcie w związku z obecnością i interesami Holandii w regionie. Dodali też, że parlament nie został poinformowany z wyprzedzeniem ze względu na poufność całej operacji.